El curs P2 públic serà gratuït

El curs P2 de les escoles de bressol públiques serà gratuït a partir d'ara. El Departament d'Educació assumirà els 1.600 euros anuals per plaça que es calcula que fins ara pagaven les famílies. Només hauran de pagar els serveis addicionals, com menjador o acollides. A més, subvencionarà amb 800 euros les places privades, cosa que permetrà reduir el cost que assumeixen pares i mares.

Fins ara la Generalitat assumia un terç del cost, els municipis un segon terç i el darrer les famílies, segons consta a l'acord signat amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Ara Educació assumirà dos d'aquests terços i els municipis mantindran el seu.

D'altra banda, la conselleria calcula que gràcies als fons Next Generation es podrien crear fins a 10.000 places de 0-3 noves en tres anys. L'acord amb els municipis garanteix aquesta gratuïtat pels propers 3 cursos, amb la voluntat que es pugui mantenir en el temps.

La lluita entre Educació i els mestres

En paral·lel, Josep González Cambray, ha reconegut que "hem de refer ponts" amb el professorat i "explicar-nos millor" perquè moltes de les reivindicacions que plantegen els sindicats "ja estan pressupostades".

En la seva compareixença davant la premsa, el conseller ha assenyalat que "ens hem trobat amb retallades que s'arrosseguen des de fa molts anys" al costat del cansament de la pandèmia, per la qual cosa "entenem el que està passant", alhora que, "com a conseller", ha reconegut que les coses "sempre es poden fer millor" i "refer els ponts que sigui necessari".

Sobre la reducció de l'hora lectiva que la conselleria ha plantejat als sindicats per a aquesta legislatura, començant en el curs 2023-24 en primària i seguint en el 2024-25 en secundària, el conseller ha considerat que "és una bona mesura" que no es pot iniciar en el pròxim curs com demanen els sindicats perquè significa un cost de 70 milions d'euros en primària i de 103 en instituts.

Cambray ha emplaçat novament als sindicats a asseure's a la taula negociadora per a "arribar a un acord històric" i s'ha mostrat convençut que s'arribarà a ell.

"Nosaltres mai ens hem aixecat de la taula negociadora" i els sindicats "han faltat a les últimes 4 convocatòries", ha afegit el conseller.

De les 14 mesures que els sindicats reivindiquen, el conseller ha afirmat que "ens vam comprometre a donar resposta a 10 d'elles" però que hi ha 4 que no es poden atendre.