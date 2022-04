Raül Balam reobre el restaurant dels seus pares

No és cap exageració si diem que la cuina catalana és una de les més reconegudes del món. I no només pels grans tiberis que hem heretat de les nostres àvies i que ens dediquem a venerar per allà on anem, sinó pel reconeixement internacional dels nostres cuiners i cuineres. Com els Balam Ruscalleda, una institució gastronòmica que ara ens regalen una nova proposta culinària de la mà del seu fill. El Raül Balam visita 'Punts de vista' amb una gran notícia per la gastronomia catalana: reobrirà al juny el restaurant dels seus pares i el rebatejarà com 'Cuina Sant Pau'.

El restaurant 'Sant Pau' de Carme Ruscalleda va tancar l'octubre de 2018 i va suposar un daltabaix per tots aquells que no van tenir l'oportunitat de degustar els menjars de la cuinera més famosa de Sant Pol de Mar. La gastronomia li deu molt a la cuinera catalana, i és que es diu aviat, és la dona que ha acumulat més estrelles Michelin del planeta.

Ara el seu fill, després d'uns anys de transició on ha superat moments complicats, torna a donar vida al restaurant familiar. Raül Balam, que va començar a treballar al restaurant familiar com un càstig perquè treia males notes, aixeca de nou la persiana amb nom nou 'Cuina Sant Pau'. Té previst obrir la primera setmana del mes de juny i ho farà amb el seu soci Murilo Rodrigues Alves, a qui va conèixer treballant al 'Moments'.

A 'Punts de vista' el xef maresmenc ha parlat de cuina, de família i de la seva faceta més atrevida a les xarxes socials. En elles podem veure la tasca professional en alguna de les seves fotografies però també la seva cara més carismàtica com a showman.