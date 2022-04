Oriol Mitjà: "En els pròxims 12 mesos arribarà una nova variant"

L'investigador en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Oriol Mitjà, assenyala que en els pròxims 12 mesos arribarà una nova variant de la Covid-19 que no serà més veloç, però "escaparà molt millor de les vacunes", tot i que la seva gravetat encara "està per determinar". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Mitjà insisteix a dir que la covid-19 encara no està superada: "No hem de començar a normalitzar. El virus no ha marxat".

Quan tot això passi, Mitjà assegura que "tots els mecanismes hauran de mantenir-los en peu" fent referència a totes les mesures preventives de control ambiental que s'han anat eliminant les últimes setmanes.

"És molt greu treure les quarantenes" En aquest sentit, l'expert ha criticat l'eliminació de les quarantenes dels contagiats per coronavirus que ja està vigent des d'aquest dilluns 28 a tota Catalunya. "Les persones que estan infectades no haurien d'anar a treballar", argumenta Mitjà i assenyala "és l'ABC de la Salut Pública". “☕ @oriolmitja critica l'eliminació de les quarantenes dels contagiats per coronavirus | @hgermanstrias @Grup62 @columnaedicions



��️ "No hem de començar a normalitzar. El virus no ha marxat".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/zh8Cru2yw0“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 31, 2022 "L'atenció primària li suposa un sobreesforç haver de fer la prova a les persones lleus, per a després quan surts positiu poder-te prescriure't un aïllament", assegura l'expert que la intenció darrere aquestes mesures és alliberar de covid-19 els centres de primària per dedicar-los a altres temes. Mijtà assenyala que la crisi de la pandèmia està directament relacionada amb el canvi climàtic: "Hem d'actuar en la protecció del salt entre espècies". I per això, diu que s'hauria de dedicar recursos en trobar noves eines per aturar aquest virus, però, no hi ha voluntat: "No volem fer-ho per tornar a la inèrcia de la normalitat".

Aposta per una farmacèutica pública L'infectòleg ha defensat la creació d'una farmacèutica pública com a mecanisme per fer front a futures epidèmies: "Les estructures públiques han de finançar el buit que deixen les privades". Considera que aquesta iniciativa permetria acabar amb assajos clínics que no només perseguissin interessos comercials de les privades, encara que, diu, no ho ha proposat al Govern català ni al conseller. “☕ @oriolmitja veu possible la creació d'una farmacèutica pública | @hgermanstrias



��️ "Les estructures públiques han de finançar tot aquest buit que estan deixant les privades".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/n7jDwHGpKK“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 31, 2022