Nova estrategia COVID: què he de fer si dono positiu?

A partir de dilluns 28 es posarà en marxa la nova estratègia estatal de la covid-19, tot i que la seva aplicació serà progressiva. És una estratègia central acordada amb totes les comunitats autònomes. En primer lloc, es deixarà de detectar cada cas, però sí que es farà seguiment i s'enregistraran. El canvi de model se centra en els més vulnerables i els treballadors de centres sanitaris i sociosanitaris i implicarà eliminar l'aïllament de les persones asimptomàtiques o símptomes lleus.

L'objectiu és que el seguiment passi a ser semblant al control de la transmissió dels virus respiratoris, segons ha explicat en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. Una situació que ha titllat d'"estable", ha dit Mendioroz.

Les últimes dades publicades sobre l'evolució de la pandèmia mostren que la propagació del virus segueix afluixant. Els ingressats als hospitals se situen per sota dels 900 pacients per primera vegada des del 7 de desembre.

Què faig si soc positiu?

En principi, un cas confirmat no ha de fer un aïllament estricte, però matisen que igualment s'haurà de seguir les mesures de prevenció igualment. "Això no vol dir que no prengui la normes de precaució", ha detallat Mendioroz.

I als centres hospitalaris i residències, en cas de positiu al recinte, les persones vacunades i que desenvolupin símptomes i es fa un test i dona negatiu. S'ha de tornar a fer un test el dia 3. L'aïllament serà de cinc dies. Es faran TAR seriats fins que doni negatiu i s'acabarà l'aïllament. La durada màxima de l'aïllament serà de 10 dies.

Mendioroz, sobre les proves covid:



"Si la persona simptomàtica es fa un TAR el dia 0 i és negatiu, no ens hem de quedar tranquils. (...) Si continua la simptomatologia es torni a fer un altre el dia 3 per assegurar-se"



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/DRxWzowV24“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 25, 2022

En el cas de professionals sanitaris no és aïllament estricte: no aniran a treballar al centre sanitari per evitar posar-se en contacte amb els més vulnerables, però no haurà de fer confinament domiciliari. Els pacients ingressats o residents que siguin contactes estrets no faran quarantena, però es recomanarà la realització de PCR entre els dies 3 i 5.