Les UCI baixen als 100 ingressats per primera vegada en quatre mesos

El lent descens dels indicadors epidemiològics després de l'impacte de la sisena onada de covid-19 ha afavorit que es vagin buidant les UCI dels hospitals catalans a poc a poc en els últims mesos, en lloc de patir un descens més brusc com en períodes anterior. Aquest dimecres hi ha 100 ingressats greus, una xifra que no es donava fa més de quatre mesos, des del passat 19 de novembre de 2021.

Segons les dades actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, hi ha 935 persones ingressades per covid-19 als hospitals, 42 menys que aquest dimarts; de les que 100 (nou menys respecte de la passada tarda), estan greus en les UCI, 65 d'elles intubades i 10 amb respiració artificial, el mateix nombre de greus que hi havia el passat 19 de novembre.

La velocitat de propagació del virus (Rt) es manté a Catalunya respecte d'aquest dimarts, és a dir, que cada cent infectats contagien a una mitjana de 95 persones, la qual cosa indica que l'epidèmia minva a poc a poc, excepte a l'àrea de Barcelona on la Rt segueix en 1,02 (1,03 a la ciutat de Barcelona).

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l'epidèmia i que va aconseguir el passat 16 de gener el màxim des de l'inici de l'emergència sanitària, amb 6.903 punts, és de 526 punts, set menys que ahir, encara un risc altíssim, ja que el llindar de "risc alt" és de 100 punts.