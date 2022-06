Catalunya ja ha complert dos anys de la detecció del primer cas de coronavirus en un escenari de descens dels indicadors epidemiològics després de l'impacte de la sisena ona de la pandèmia. Dos anys després han passat sis onades, s'han pogut detectar 2.580.064 contagis i han mort 27.636 persones a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.

Setmana decisiva per canviar la gestió de la pandèmia

Evolució de la incidència, casos, morts, positivitat… Als indicadors i variables que s'han fet servir fins ara s'han anat sumant alguns nous per a mesurar l'impacte de la pandèmia al nostre país. Els següents gràfics i mapes mostren una evolució de com ha impactat la pandèmia a Catalunya des que va començar ja fa dos anys.

Els casos de COVID-19 confirmats per fer un seguiment epidemiològic són exclusivament els confirmats per PCR/TAR, ja que la PCR/TAR+ ens indica que és un cas actiu i pel seguiment epidemiològic és important la data en què s’inicia el cas.

Situació hospitalària en planta i UCI

Aquest gràfic mostra a la part superior el nombre d'hospitalitzacions als centres. Nombre de pacients ingressats als hospitals per COVID-19 des que va començar el registre per la pandèmia. Aquests s’imputen al territori on està residint el pacient a Catalunya.

La línia de la part inferior correspon al nombre de pacients ingressats a l'UCI amb COVID-19 en l'última data del període mostrat. Aquests pacients estan inclosos en els ingressats. Aquests s’imputen al territori on està residint el pacient a Catalunya.

RTVE Notícies calcula el risc de rebrot a partir de les dades de publicades per la Generalitat de Catalunya. Es correspon a l'índex de creixement potencial i permet valorar el creixement d'una epidèmia.

Mesura els possibles nous casos diagnosticables els pròxims 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics. S'ha usat la metodologia aportada per Computational Biology and Complex Systems. BIOCOMSC.