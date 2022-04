"Descontrol total". Així haurien descrit els testimonis d'aquest dijous al jutjat de Tremp la situació que es van trobar a la residència Fiella, on van morir 64 residents per covid el novembre de 2020.

Ho ha explicat l'advocat que representa una de les famílies afectades, Xavier Prats, ja que les persones citades no han volgut donar-ne detalls. Aquest dijous han declarat en fase d'instrucció dos Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de la investigació, la llavors gerent de Salut a les regions sanitàries Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, i la directora que es va encarregar del centre quan aquest va ser intervingut per Salut, Elena Badia.

La causa està oberta contra dues extreballadores del centre per homicidi imprudent.

El brot a la residència Fiella de Tremp va començar el 19 de novembre de 2020, amb el positiu d'una de les treballadores. Al cap d'una setmana, el 25 de novembre, ja hi havia 120 residents positius i 30 treballadors. Un dia abans, un dels metges que atenia els residents, envia un missatge al xat dels familiars, assegurant que estaven bé i que només preocupaven 4 casos.

El 26 de novembre ja es comptabilitzen 7 defuncions de manera oficial. És el mateix dia que Salut intervé la residència i n'aparta de la direcció a la Fundació Fiella, que sempre ha rebutjat fer declaracions i a través de comunicats ha assegurat que la seva tasca sempre ha estat atendre els usuaris.

Fins a Nadal de 2020, 64 persones de les 143 que hi havia internes a la residència van morir pel brot de Covid.

Què diu la denúncia?

A la denúncia feta pública, s'hi detallaven tota una sèrie d'aspectes de gestió greus, pels quals malgrat la situació de pandèmia mundial declarada 9 mesos abans dels fets, les investigades no van actuar com era de preveure.

Entre les moltes irregularitats descrites per fiscalia, destaquen que es va privar als usuaris d'una correcta assistència mèdica i que tampoc hi va haver cap mena de coordinació amb els centres mèdics més propers. Va passar, per exemple, que no es van servir sopars als residents fins passada la mitjanit i també s'apunta que aquells dies molts van passar fred, gana i set.

Una altra de les incongruències citades fa referència a la descoordinació. Era tan gran, segons fiscalia, que fins i tot hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts.

Altres irregularitats tindrien a veure amb l'incompliment del protocol estricte de visites de familiars, ja que no s'haurien controlat i hi havia persones amb "certs privilegis" perquè les visites no se supervisaven ni es feien de forma equitativa.

La gestió dels morts per covid-19 va ser caòtica, segons la denuncia, fins al punt que familiars dels residents van passar dies sense tenir cap notícia de la situació. Alguns, van ser informats que es trobaven en bon estat de salut quan ja havien mort i a altres no se'ls avisava que el seu familiar havia mort. No hi havia un protocol de defunció i això va provocar que alguns familiars s'assabentessin de la mort dels seus parents per la funerària o per altres coneguts del municipi o voluntaris de la residència. Altres, fins i tot, van haver d'anar al centre i buscar els seus familiars entre les habitacions on hi havia morts i alguns es van veure obligats a recuperar els cadàvers pels seus "propis mitjans".