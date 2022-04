Les sèries d'adolescents ja no són el que eren. Afortunadament, hem passat d'aquelles ficcions carregades d'estereotips i gomina a propostes molt més representatives de la joventut del segle XXI. Cossos no normatius, rols de gènere desmuntats i identitats sexuals variades conformen les trames de la majoria de sèries actuals interpretades per adolescents. Aquesta setmana arriba a Playz una nova proposta juvenil, 'Ser o no ser', i la seva creadora Coral Cruz i una de les seves actrius Anna Alarcón, han passat per 'Punts de vista' per descobrir amb Tània Sarrias alguns dels secrets d'aquesta nova proposta audiovisual.

Una de les primeres coses que ha canviat en les sèries juvenils és que ja no només van dirigides als que encara no pentinen canes, sinó que la maduresa de les seves trames les fa atractives per a totes les generacions. A 'Ser o no ser', més enllà d'un grup d'actors molt joves també ens hi trobem a personatges adults com la mateixa Anna Alarcón o l'Emma Vilarasau, la mare i la professora del personatge protagonista respectivament.

I qui és el protagonista d'aquesta història? Es diu Joel i és un noi trans de 16 anys que vol ser actor. A la sèrie veiem els problemes als quals s'enfronta, la lluita per ser qui vol ser i la seva relació amb el seu entorn més proper. L'actor Ander Puig és qui dona vida al personatge principal.

00.15 min Primer teaser de 'Ser o no ser': la nueva serie de Playz se estrena el 30 de marzo

Sis capítols de 25 minuts on descobrirem una nova fornada de joves actors catalans a través d'una sèrie molt coral. La identitat de gènere és un dels pilars de l'argument d'aquesta ficció, Coral Cruz i Anna Alarcón han explicat a 'Punts de vista' la importància de visibilitzar-ho a través de la petita pantalla.