Barcelona enviarà dos vehicles a Ucraïna per ajudar en les tasques de rescat de les zones bombardejades. Es tracta de dues unitats, una d’elles adquirida pel port, que compten amb un braç mòbil i una autobomba que es fa servir per extingir incendis. El consistori ha subratllat que són vehicles “molt útils” en assistències tècniques i rescats, que fins ara es feien servir a la ciutat.

L’alcaldessa Ada Colau ha lamentat que no s’hagi pogut aturar aquesta “invasió cruel” per part del govern de Putin, que continua “bombardejant les zones civils”. “Mentre això passa Barcelona no vol mirar cap a l’altre costat, ens hem mobilitzat i hem estudiat en què podíem ajudar”, ha subratllat.

La ciutat oferirà "tota la seva solidaritat" Colau ha assenyalat que mentre duri “aquesta barbàrie sense justificació”, la ciutat oferirà “tota la seva solidaritat”, mantenint oberts els ponts humanitaris. També ha afegit que juntament amb els dos vehicles es faran arribar altres materials, com armilles o mascaretes. Tot plegat, es preveu que es pugui enviar durant els pròxims dies. D’altra banda, ha recordat que s’han reforçat els serveis d’acollida i que ja han arribat a Barcelona més de 4.000 persones refugiades.