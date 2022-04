Al capítol d'Helvètica dedicat a l'escenografia s'han vist molts escenaris que, si no ets un apassionat de les arts escèniques, potser no has tingut ocasió de veure. Ara bé, hi ha escenaris que, des del sofà de casa, segur que has vist, com a mínim, una vegada. Es tracta de platós de televisió i, en aquesta especialitat de l'escenografia, en Domenico Prati és tot un expert.





Plató d'Operación Triunfo Helvètica





Amb l'Òscar Dalmau fa un repàs dels seus platós més emblemàtics, com el d''Operación Triunfo': un programa de televisió que a casa nostra ja fa més de dues dècades que ha vist néixer grans artistes. "Hi havia dos espais: el de reality, on es fan les entrevistes i on estan els jutges; i l'escenari, on s'actua", explica Prati. Entre aquests dos espais, però, hi ha un element molt important que sempre ha cridat l'atenció: la passarel·la. Aquell caminet amb públic a cada banda que connecta els dos espais i també connecta els participants amb els seus fans. La imatge d'un cantant xocant les mans amb els assistents quan passa de l'escenari al seu seient és típica dels moments posteriors a les actuacions! "La idea era que l'experiència semblés un concert", afirma Prati.





Domenico Prati Helvètica





En el cas del programa 'Mira quien baila', explica que la idea de l'escenari va néixer en col·laboració amb el realitzador. "En televisió es construeix solament allò necessari per les càmeres", reconeix. Això sí, hi ha escenaris que no només són una experiència pels teleespectadors, també pels espectadors presencials, com el del programa '¡Ahora caigo!'. En aquest plató el que es volia és que cada vegada que un concursant acabés una ronda o s'equivoqués, hi hagués una sorpresa. I el resultat va ser un terra que s'obre i et fa caure deixant bocabadat a tothom! Almenys en les primeres caigudes...





Plató de Gran Hermano Helvètica





Però si hi ha un treball de Prati que sigui impressionant, aquest és el de la casa sencera de 'Gran Hermano'. És una de les cases més conegudes de la televisió i està feta amb molts colors i formes geomètriques primàries."Cada espai de la casa ha de ser totalment diferent perquè sigui fàcil per l'espectador reconèixer en quina habitació es troba el concursant, fins i tot en un pla detall", explica. Totes les creacions de Prati en televisió tenen una part d'ell, de la seva personalitat i manera de treballar. Ara bé, reconeix que, a casa seva, ell també guarda algun element de totes aquestes cases i escenaris!