La circulació ferroviària entre Malgrat i Pineda de Mar ha quedat restablerta, segons ha informat Renfe. El servei ferroviari de la línia R1 de Rodalies i de la RG1 es va suspendre aquest diumenge després que el fort onatge descalcés la via entre aquestes localitats del Maresme.

Adif ha finalitzat les tasques de reparació aquest dilluns cap a les 5.20 hores i això ha permès recuperar la circulació. D'altra banda, arran l'incident, el Maresme ha reclamat inversions "urgents" per tractar d'evitar les afectacions dels temporals a la xarxa ferroviària de la zona.

L'onatge va descalçar la via i va obligar a tallar l'R1

El fort onatge dels darrers dies ha descalçat la via de l'R1 entre Pineda i Malgrat de Mar, cosa que ha obligat a tallar la circulació de trens. La incidència es va rebre a les 07.30 hores d'aquest diumenge i afectava també l'RG1 (L'Hospitalet de Llobregat-Figueres/Portbou per Mataró). Es va establir un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre Pineda de Mar i Blanes.

A més, un atropellament mortal a Calella poc després de les 11.00 hores a l'alçada del càmping Roca Grossa va dificultar les tasques de recuperació de la circulació de trens. Per això, aquesta va quedar interrompuda durant prop de tres hores entre Calella i Sant Pol, i el servei per carretera es va allargar entre Blanes i Arenys de Mar. A les 13.45 hores d'aquest diumenge es va poder retirar el cadàver de les vies i es va recuperar la circulació de trens entre Pineda de Mar i Arenys de Mar.