Els sectors econòmics veuen com una oportunitat de recuperació la celebració a Barcelona de la Copa Amèrica de vela 2024. L'hostaleria ha estat un dels sectors més perjudicats per les restriccions per la pandèmia en veure baixar els números mes rere mes. Per això s'espera que l'arribada de la Copa Amèrica generi un alt volum de reserves en els hotels barcelonins. "Els milers de reserves durant aquest any i mig consolidaran l'ocupació de la ciutat", ha afirmat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos.

Des del sector de la restauració també veuen amb bons ulls la celebració de l'esdeveniment per la projecció internacional de la ciutat. Segons Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, "és una oportunitat de tornar a posar Barcelona on li correspon que és en el lideratge de les grans ciutats d'Europa i del món". Les administracions calculen una inversió de 70 milions d'euros i un impacte econòmic de 1.000 milions.

Retorn econòmic "espectacular" El president del Govern català i l'alcaldessa de Barcelona han posat en relleu l'impacte econòmic que la Copa Amèrica de vela generarà en la comunitat i el país. Han aproximat uns 1.000 milions d'euros que generarà l'esdeveniment. El conseller d'Empresa i Treball també va destacar que aquesta celebració comportarà activitat econòmica des d'aquest any fins al 2024. "El retorn pel que fa a les despeses és molt important. La Copa Amèrica no només té un impacte durant la celebració específica de l'esdeveniment, sinó des del minut 1", ha afirmat. 01.24 min Els sectors econòmics veuen com una oportunitat de recuperació la celebració de la Copa Amèrica de vela El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha compartit la seva visió i ha afirmat que la Copa Amèrica de Vela a la ciutat tindrà un retorn econòmic "espectacular". Aragonès i Colau, així com Torrent, també han destacat que és molt crucial la projecció que comporta l'esdeveniment en la ciutat, especialment en mercats com el nord-americà, en el qual hi ha interès de posicionar-se des del punt de vista turístic. "Hem fet la feina que havíem de fer, hem enviat una proposta molt engrescadora i estem convençuts que tindrà el suport definitiu per part de l'organització", ha dit Torrent, que ha celebrat que aquesta competició "posicionarà Catalunya i Barcelona al mapa dels esdeveniments esportius de nou i projectarà el país arreu del món".

No es crearan noves infraestructures El Port de Barcelona no preveu fer grans obres i plateja adaptar algunes de les instal·lacions existents, com el Cinesa Maremàgnum o l'Imax. De fet, el president del Port, Damià Calvet, ha concretat que no es construiran infraestructures noves, tot i que es construiran fins a sis estructures de formigó al mar barceloní per acollir les bases operatives dels equips participants.

Presentació al World Trade Center La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona i els guanyadors de l'edició del 2021 han oficialitzat en un acte conjunt al World Trade Center que Barcelona acollirà la Copa Amèrica de Vela el 2024. La cita esportiva és la tercera més important del món. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha posat en relleu la importància d'aquest esdeveniment i, sobretot, d'aquesta edició: "La ciutat està preparada per acollir la millor edició de la Copa Amèrica de Vela de la història". 01.01 min La Copa Amèrica de Vela 2024 se celebrarà a Barcelona El president Aragonès, l'alcaldessa Colau, el president del Port, Damià Calvet i la presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà, han coincidit a destacar la projecció internacional que l'esdeveniment aporta a la capital catalana i al país en general. També el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, han celebrat que Barcelona hagi estat escollida per ser la seu de la Copa Amèrica de Vela. En aquest sentit, l'alcaldessa ha posat en valor la "tradició nàutica, les infraestructures i l’experiència en l'organització d’esdeveniments" de la ciutat.