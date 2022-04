Tallada la circulació a la R1 de Rodalies al Maresme

Els operaris d'ADIF treballen des de primera hora per arreglar la incidència que ha obligat a tallar la circulació ferroviària entre Pineda de Mar i Malgrat de Mar, a la comarca del Maresme. Segons ha informat Renfe, la incidència s'ha rebut a les 07.30 hores d'aquest diumenge, i afecta completament el tram de la línia R1 de Rodalies i de retruc la línia RG1 (L'Hospitalet de Llobregat-Figueres/Portbou per Mataró).

Les ones han descalçat les vies i han deixat al descobert els cables en el tram afectat | ACN

No hi ha previsió de restabliment de la circulació de trens i, davant la possibilitat que la incidència s'allargui durant força hores, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre Pineda de Mar i Blanes. ADIF ha precisat que l'estació de Malgrat de Mar i el baixador de Santa Susanna queden fora d'aquest servei per les dificultats d'accés dels autocars a ambdues instal·lacions.

Els tècnics d'ADIF avaluen el grau d'afectació de les vies després del descalçament que han patit a les últimes hores degut probablement al fort onatge i l'insistent temporal de llevant dels darrers 15 dies, que han desgastat el litoral.

Renfe ha establert un servei alternatiu amb autobusos entre Blanes i Pineda de Mar | ACN

Els problemes s'han agreujat després que al voltant de les 11 del matí un atropellament mortal a Calella ha obligat a interrompre la circulació també entre Calella i Sant Pol. Renfe ha decidit aleshores allargar el servei alternatiu per carretera entre Blanes i Arenys de Mar.

Indignació dels usuaris Segons Renfe, s'ha reforçat la informació de la incidència a través de tots els seus canals de comunicació i atenció al client, i de forma més especial a l'interior de trens i estacions. Però com passa sovint quan hi ha incidències a la xarxa ferroviària de Rodalies, els usuaris s'han queixat de la poca informació rebuda per part de Renfe sobre el servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Blanes. “�� La incidència ferroviària que manté interrompuda la circulació a la línia R1 de #Rodalies al Maresme trigarà força a resoldre's | @RTVECatalunya



�� Els usuaris es queixen de falta d'informació | @LlunaPeiro



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/xdYBF5hzCb“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 27, 2022 Una dona ha explicat que a l'hora de comprar el bitllet de Rodalies a Mataró per anar cap a Blanes ningú no li ha explicat que hauria d'anar a Arenys de Mar per agafar un autobús fins al municipi de la Selva. "Si ens diuen que cal fer tot això, no hagués vingut. No t'informen fins que no estàs a la via, o per megafonia", ha lamentat. Des d'Arenys de Mar, altres usuaris asseguren que han hagut d'esperar més de 40 minuts a que arribés l'autobús.