¿El agua adelgaza? ¿Desintoxica el cuerpo? ¿Hay que beber 1,5 litros diarios? ¿Más de dos litros? La médico nutricionista de Menudos Torres, Paula Crespo, nos ha resuelto algunas dudas acerca de los beneficios del agua y cómo aumentar su ingesta. Os avisamos que algún que otro mito también cae.

Esta es la gran pregunta. Y la respuesta un poco ambigua: depende. Así que vamos a los matices para ser un poco más certeros. La máxima de bebe 2 litros o 8 vasos de agua al día no tiene porqué ser adecuada para todo el mundo. Como explica la doctora Crespo, para la mayoría de personas adultas sanas esta “es una recomendación razonable”. No obstante, para otras personas es conveniente “beber cuando se tenga sed, pero en el momento que aparezca una leve sensación de sed ”, cómo detalla. Es decir, no vale tener sed porqué llevas todo el día deshidratado sin probar una gota de agua. Al menor síntoma, hay que ir a por ese vaso de agua.

Si quieres que te digamos que la cerveza es un buen sustituto, cierra la puerta al salir. Rotundamente no lo es. Las bebidas alcohólicas , al igual que las azucaradas , precisamente provocan el efecto contrario “nos deshidratan más ”. Algunas bebidas con las que sí que podemos ayudarnos a aumentar la ingesta de líquidos serían la leche , los tés o infusiones o las frutas, con alto contenido de agua, como la sandía o el melón . “Esto no significa que desplacen al agua como bebida, pero si llevamos una dieta saludable, podemos incluir estos alimentos y seguir hidratándonos a lo largo del día”, concluye la doctora.

¿El agua con limón adelgaza?

No, no y no. Es una opción perfecta si te ayuda a consumir más agua, añadirle ese toque de limón “pero no quema grasas y además si se toma ayunas puede ocasionar molestias digestivas”.