Un mes de l'esclafit de la guerra a Ucraïna

Durant 30 dies, l'horror s'ha estès per tota Ucraïna i per la resta del continent. El divendres 25 de febrer Rússia ataca Ucraïna amb una "invasió militar", tal com ho va nomenar el president Vladímir Putin. Les primeres hores van transcórrer entre la sorpresa, la incredulitat i la por.

Els bombardejos van començar de matinada a diferents punts del territori i l'aeroport de la capital. Putin va justificar l'atac assegurant que bombardeja institucions militars amb armes de precisió per defensar als prorussos del Donbass.

Ja durant les primeres hores es van pronunciar les primeres veus en contra de la guerra, fins i tot centenars de persones es van concentrar al centre de Barcelona per dir "no a la guerra" entre Rússia i Ucraïna.

Barcelona o Guissona són alguns dels llocs on hi ha la comunitat més gran i viuen amb preocupació la situació de guerra al seu país. De fet, russos i ucraïnesos conviuen junts a Catalunya. En total, sumen prop de 50.000 ciutadans.

Ajut humanitari

La solidaritat s’escampa per arreu de Catalunya mentre el Govern català intensifica els esforços tant pel que fa a l’acollida de refugiats com per enviar tan de pressa com sigui possible ajuda humanitària a la zona del conflicte.

La societat s'organitza també per facilitar l'enviament de material de primera necessitat a la frontera el primers dies i una setmana després el Govern enviarà dos camions amb 200 palets de material humanitari a Polònia, a la frontera amb Ucraïna, per ajudar els desplaçats i afectats per la guerra.