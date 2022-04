L’entitat Irídia ha registrat un augment d’actuacions “desproporcionades” per part dels agents de seguretat privada a Catalunya. El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) ha rebut 9 denúncies contra vigilats privats durant l’any 2021. 6 d’elles, han tingut lloc en estacions de transport públic.

En dos dels casos la persona afectada era menor d'edat i en 6 dels 9 s'al·lega que va haver-hi un component de discriminació (5 per racisme i 1 per discapacitat).

Perfil de les persones ateses

Pel que fa al perfil de les 62 persones ateses per haver patit situacions de violència institucional, 24 eren dones, 34 eren homes i 2 eren persones no binàries. A més, en dos dels casos es van realitzar assessoraments a col·lectius. Entre aquestes persones hi ha 6 menors d’edat, 19 persones d’entre 18 i 34 anys, 12 persones d’entre 35 i 64 anys, 2 persones de més de 65 anys i, per últim, 23 persones de les quals no en consta l’edat, ja que han estat ateses per telèfon i aquesta informació no s’ha demanat en no ser rellevant per a l’atenció proporcionada.