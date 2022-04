Volkswagen opta per Sagunt per la seva planta de bateries

El grup Volkswagen instal·larà la seva planta de bateries per a vehicles elèctrics a Sagunt, València, el que deixa Catalunya fora de la cursa per aquesta infraestructura. Així ho ha anunciat Thomas Schmall, responsable de Tecnologia del consorci i president del consell d'administració de Seat.

Posteriorment, ho ha confirmat el president de Seat, Wayne Griffiths, en la presentació de resultats de l'automobilística. Una planta a la qual també optaven Catalunya, Aragó i Extremadura i que finalment es queda a la Comunitat Valenciana. La de València, serà una de les 6 gigafactories que tendra el grup a tota Europa.

Schmall ha revelat que un dels motius pels quals s'ha escollit aquesta comunitat per acollir la instal·lació de la fàbrica és que el grup "necessita començar la producció el 2026", cosa que també significa que "els primers moviments es veuran a finals d'any".

La planta de giga bateries forma part d'un pla inversor del grup alemany a Espanya de 7.000 milions d'euros que també inclou uns 3.000 milions per l'electrificació de la planta de Martorell. La fàbrica tindrà una capacitat de 40 GWh a l'any i preveu donar feina a 3.000 treballadors.

Pitjors resultats de SEAT

Pel que fa als resultats de SEAT. L'automobilística va registrar unes pèrdues de 256 milions d'euros (+32%), en enfront dels 194 de l'any 2020. El grup justifica l'empitjorament dels resultats per la crisi de semiconductors, que han impactat en la capacitat de producció i les vendes de l'empresa. Concretament, es van vendre només un 10% més de cotxes quan s'esperava un repunt del 25%.

Els responsables de la marca han advertit que la crisi s'ha vist agreujada per la guerra a Ucraïna. “Si persisteixen aquestes pertorbacions això podria afectar en major mesura a la producció que la pandèmia o la falta de semiconductors. La companyia no pot permetre's més perdudes”, ha advertit Griffith. En aquest sentit, ha afegit que és “molt difícil predir quan es tornarà a la normalitat. Els terminis de lliurament es van allargant, hem hagut d'interrompre producció per la manca de cables i peces".