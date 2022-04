Energia mediterrània amb Els Catarres i el seus 'Diamants'

Molts artistes corren el risc de convertir-se en uns one-hit wonder. Això passa quan treuen primeres cançons que aconsegueixen una popularitat extraordinària, però que al seu darrere no hi ha res més, i acaben desdibuixant la presència del mateix intèrpret. Tot i haver tingut un primer hit d'impacte, aquest no és el cas d' Els Catarres. La banda catalana ha demostrat sobradament que són molt més que una cançó. Ja fa una dècada que patrullen i ara han presentat el seu nou disc al programa 'Punts de vista' de Tània Sarrias

Inevitablement, després d'onze anys encara tenim tots a la seva 'Jenifer' al cap. I és que la cançó dedicada a aquesta jove de Castelldefels va sonar, i continua sonant, a les festes majors de tot el territori català. Un himne d'una generació que va donar a conèixer Els Catarres, però que no explica tota la carrera que han tingut després.

Els d'Aiguafreda publiquen ara el seu nou disc, 'Diamants', una proposta amb cançons per deixar anar la nostra eufòria continguda durant tants mesos. Han afirmat al programa que la previsió del disc era que sortís l'any 2021, però que finalment es va endarrerir fins al febrer passat.

Els Catarres presentaran 'Diamants' el 22 d'abril al Sant Jordi Club i aquest estiu giraran per tot Catalunya. Abans d'arrancar la seva gira de concerts, han regalat a 'Punts de vista' un petit fragment del disc, interpretant en directe el tema 'Honestament'

També han tingut temps per parlar de la seva aventura en el món de la literatura. La tardor del 2021 van publicar 'Els Catarres X', un llibre d'anècdotes dels 10 anys de carrera escrit pel periodista Jordi Basté. Han repassat algunes de les més curioses al programa amb Tània Sarrias.