El Dia Mundial de l'Aigua se celebra el 22 de març de cada any. És un dia oficial de les Nacions Unides celebrat anualment des de 1993. L’objectiu és destacar la importància de l'aigua. Així també es consciencia sobre els 2.000 milions de persones que manquen d'accés a l'aigua potable. A més, propícia l'adopció de mesures per a afrontar la crisi mundial de l'aigua. Un dels objectius principals del Dia Mundial de l'Aigua consisteix a recolzar la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6: aigua i sanejament per a tots d'aquí a 2030.

“Aigües subterrànies: fer visible l'invisible”, el lema d’enguany El tema del Dia Mundial de l'Aigua 2022 són les aigües subterrànies, i el títol de la campanya és "Aigües subterrànies: fer visible l'invisible". Les aigües subterrànies són invisibles, però els seus efectes s'aprecien a tot arreu. Amagades sota els nostres peus, les aigües subterrànies constitueixen un tresor ocult que enriqueix les nostres vides. En les zones més àrides del planeta, poden ser l'única font d'aigua a l'abast de la població. Gairebé la totalitat de l'aigua dolça en forma líquida del món és aigua subterrània, i representa la base del subministrament d'aigua potable, els sistemes de sanejament, l'agricultura, la indústria i els ecosistemes.



En molts llocs, les persones sobreexploten i contaminen les aigües subterrànies a conseqüència de les seves activitats. En uns altres, simplement desconeixem la quantitat d'aigua que s'amaga baix terra. Les aigües subterrànies exerciran un paper fonamental en l'adaptació al canvi climàtic. Hem de treballar junts per a gestionar de manera sostenible aquest preuat recurs. Encara que potser ens podem veure les aigües subterrànies, això no vol dir que no hàgim de preocupar-nos per elles. “El agua subterránea representa el 99% del agua dulce del ��.



Este valioso recurso brinda beneficios vitales para las personas y los ecosistemas y debe ser protegido de la contaminación y la explotación.



Más sobre el #DíaMundialDelAgua: https://t.co/4ASRWOsnfW pic.twitter.com/Z3tjjwwa1C“ — Naciones Unidas (@ONU_es) March 22, 2022

Què són les aigües subterrànies? Les aigües subterrànies es troben sota terra, en els aqüífers. Són formacions geològiques de roques, sorres i graves que contenen quantitats importants d'aigua. Després d'alimentar manantials, rius, llacs i aiguamolls, les aigües subterrànies finalment es filtren als oceans. La seva principal font de recàrrega és la pluja i la neu que s'infiltren en el sòl. Les aigües subterrànies poden extreure's a la superfície per mitjà de bombes i pous.

Per què són importants les aigües subterrànies? Gairebé tota l'aigua dolça en estat líquid del món és aigua subterrània. La vida no seria possible sense les aigües subterrànies. La majoria de les zones àrides del planeta depenen per complet d'aquest recurs, que subministra una gran proporció de l'aigua que utilitzem per a fins de consum, sanejament, producció d'aliments i processos industrials. Per tant, les aigües subterrànies són decisives per al bon funcionament dels ecosistemes, com els aiguamolls i els rius. Les conseqüències de la sobreexplotació de les aigües subterrànies poden ser, entre altres, la inestabilitat del sòl i la subsidencia i, a les regions costaneres, la intrusió d'aigua marina baix terra.

Per què hem de cuidar les aigües subterrànies? Parlem de sobreexplotació quan s'extreu més aigua dels aqüífers de la què es recarrega amb la pluja i la neu. Moltes zones han d'encarar aquest problema que, si es perpetua, finalment suposarà l'esgotament del recurs. Les aigües subterrànies estan contaminades en molts llocs i la seva regeneració sovint comporta processos llargs i difícils. Això augmenta els costos de tractament de les aigües subterrànies, i a vegades fins i tot impedeix el seu ús.



En altres llocs, desconeixem la quantitat d'aigua subterrània que s'oculta sota els nostres peus, cosa que significa que podríem estar desaprofitant un recurs hídric potencialment vital. L'estudi, la protecció i la utilització de les aigües subterrànies de manera sostenible serà fonamental tant per a sobreviure al canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes com per a satisfer les necessitats d'una població en constant creixement.

Què podem fer per protegir les aigües subterrànies? Encara que les aigües subterrànies sempre han tingut una enorme transcendència, aquesta importància no s'ha reconegut plenament. Hem de protegir les aigües subterrànies de la contaminació i utilitzar-les de manera sostenible, tractant d'aconseguir un equilibri entre les necessitats de les persones i les del planeta. Les aigües subterrànies exerceixen una funció vital en els sistemes hídrics i de sanejament, l'agricultura, la indústria, els ecosistemes i les estratègies d'adaptació al canvi climàtic, i això ha de quedar patent en la formulació de polítiques de desenvolupament sostenible. D'acord amb el Marc Mundial per a Accelerar l'Assoliment de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6, i en particular en les esferes d'innovació, governança, dades i informació, han d'adoptar-se mesures urgents en relació amb les aigües subterrànies.