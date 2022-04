Sis punts menys per manipular el mòbil al volant

Fer servir el mòbil subjectant-lo amb la mà suposarà la pèrdua de sis punts en el carnet de conduir. Aquesta és una de les novetats de la nova Llei de Trànsit, que entra en vigor aquest dilluns i que també prohibeix sobrepassar en 20 km/h el límit de velocitat per a avançar en carreteres convencionals. La renovació del carnet per punts té com a objectiu posar al dia aquesta eina perquè segueixi sent efectiva després que, des de la posada en marxa el 2006, les víctimes hagin disminuït gairebé un 70%.

02.06 min Mà dura per distreure's amb el mòbil al volant

Encara que la reducció de la sinistralitat no es pot atribuir exclusivament al permís per punts, sí que ha estat una eina clau perquè en aquests 15 anys s'hagi passat de més de 4.400 morts en accidents a vies interurbanes i urbanes d'Espanya a una xifra molt inferior, al voltant de 1.300. Els punts perduts pels conductors també han experimentat un augment gradual fins a arribar als més de 59 milions l'any passat.

01.12 min La nova Llei de trànsit endureix les sancions

Reforma del carnet per punts El conjunt del projecte de llei, que modifica la Llei de Trànsit de 2015, té com a finalitat l'agreujament de les sancions previstes per a aquells comportaments que generen major risc per a la conducció. Novetats en la pèrdua de punts del carnet de conducció També contempla noves sancions econòmiques, és a dir, multes, a aquells conductors que cometin tals infraccions: Noves sancions econòmiques

Novetats A banda de les noves sancions per punts i econòmiques, la nova llei de Trànsit contempla novetats en l'àmbit de la regulació viària. En aquest sentit, destaquen les següents: Se suprimeix la possibilitat de superar els 20 km/h per avançar.

per avançar. Ús obligatori del casc per a usuaris de vehicles de mobilitat personal, com a patinets.

per a usuaris de vehicles de mobilitat personal, com a patinets. Taxa zero d'alcohol per als menors d'edat conductors de qualsevol vehicle.

d'alcohol per als menors d'edat conductors de qualsevol vehicle. Els vehicles de mobilitat personal, les bicicletes i cicles no podran circular per les voreres i la resta de zones de vianants.

Recuperació de punts S'unifica en un termini de dos anys el temps que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per a recuperar el saldo inicial de 12 punts , sempre que no s'hagi perdut tot el saldo.

per a recuperar el saldo inicial de , sempre que no s'hagi perdut tot el saldo. Es podran recuperar 2 punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura certificats per la DGT.

certificats per la DGT. Es podran establir cursos de conscienciació i sensibilització per a l'obtenció del permís o llicència de conduir, que podran impartir-se també "en línia" sempre que s'asseguri la interacció a través d'una aula virtual. Demanen endurir les penes per als conductors que maten RTVE Catalunya