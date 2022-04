Des del segle XV es representa a diferents pobles de Catalunya la passió de Crist, els anys de la vida pública de Jesús, la seva mort i resurecció. Una obra que, com tota representació teatral comporta un gran esforç, coneixements artístics i actorals.

Però una de les característiques més determinants d'aquestes representacions és que la duen a terme, des dels petits detalls fins als actors principals que surten a escena, entre amics, familiars i veïns, un lligan que implica tot un poble. Des dels seus inicis, les càmeres de TVE han enregistrat aquesta tradició tan sigular de casa nostra que torna cada any amb l'arribada de la setmana santa.

Olesa de Montserrat era visitada cada any per milers de persones que volien asistir a la passió. Es conserven imatges del poble i de la façana del teatre en ocasió de les represenrtacions e nquadrades disn dels 'Festivaes de España' de 1968.

A Olesa de Montserrat, el 1967 estan d'obres al teatre de la Passió i la gent es pregunta si ho acabaran tot a temps per a les representacions. El periodista Antoni Serra puja a l'escenenari i entre paletes i fusters, entrevista el president del patronat Joan Dalmases i també l'autor del text, Joan Povill. Ha redactat un text nou per evitar els problemes que presentava el del segle XVII, que es feia servir fins llavors.

A Cervera es va fer un reportatge del 1967 . Com es faria en d'altres en el futur, presenta als que fan els personatges principals de La Passió en la seva vida quotidiana: forners, oficinistes... Una caracterísitca que uneix totes les representacions catalanes per setmana santa, sempre a càrrec d'actors aficionats.

La Dansa de la Mort de Verges la fan persones vestides d'esquelets al ritme d'un tabal, amb estendarts amb incripcions sobre com n'és de breu la vida i com passa de ràpid el temps. Un dels participants, el darrer, du un rellotge sense agulles, perquè la mort pot arribar en qualsevol moment, imprevisiblement.

Les obres de teatre de la passió més conegudes són les d' Olesa de Montserrat i Esparreguera, Ulldecona i Cervera . Quatre indrets amb una característica comuna, la participació de desenes de vilatans, pares, avis, nets en les tasques de la confecció del vestuari, maquillatge, disseny i preparació de decorats, muntatge de les tramoies o creació de l'atrezzo. També hi ha d'altres ocupacions com l'atenció del públic, l'administració, la publicitat i es clar, l'actuació dalt de l'escenari, la part més lluida, que assumeixen igualment la gent del poble.

El director de cinema Francesc Rovira-Beleta va editar per a TVE Catalunya un programa monogràfic sobre la Passió d'Olesa i la Passió d'Esparreguera el 1979. Amb guió d'Enric Josa i locició de Lluís Pruneda, aquesat capítol de l'espai 'D'un temps, d'un país' ens ensenya la vida diària dels actors aficionats que fan els papers de l'obra a totes dues poblacions. Coneixem famílies que hi participen, diverses generacions aficionades a la Passió des de petits. L'enregistrament en color ens permete percebre encara més com aquesta ha estat sempre una representació preparada amb molta cura i una gran vocació. Les escenes de la passió de Crist compten amb vestuari i decorats fets amb moltes hores de feina, una activitat artística totalment artesanal que tant a Olesa coma Esparreguera es viu tot l'any.

L'incendi que va dur la Passió als carrers d'Olesa

Va ser un tràngol duríssim per tot el poble d'Olesa i per a molts catalans. L'incendi del teatre de la Passió va acabar amb les il·lusions dels que ja tenien les entrades per a veure-la. Només s'hi havia fet la representació gratuïta de cada per a la gent del poble i la setmana santa era a tocar. Les flames van destruir l'edifici sencer el dimecres 23 de març. Els informatius de TVE Catalunya ho van explicar l'endemà: les imatges eren colpidores perquè tot i ser de nit quedava clar que no en quedaria res. La coberta del teatre cremava a cor que vols.

Es van cremar decorats, vestits, arxius.... Els olesans però, no es van pas arronsar: van omplir els carrers i van representar algunes escenes de la Passió a l'aire lliure. Les imatges que es van enregistrar en aquella ocasió possiblement són les úniques d'aquesta obra tan tradicional en un exterior. Ningú s'estava de dir que es posaria remei a la tragèdia on sortosamet, cap persona no va prendre mal.