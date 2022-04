Blondex, la DJ gironina que ha triomfat a l'Índia

Blondex. Aquest és el nom artístic d’Anna Bartolí, una discjòquei i productora que amb 23 anys ja és coneguda a tot el món. La majoria dels seus fans són a l’Índia i altres països asiàtics, on hi ha fet dues gires.

L'artista de música electrònica viu a Bescanó i quan era petita la reconeixien al poble per tenir el cabell ros. “Des que vaig començar a punxar i a experimentar amb la música tenia clar que volia el nom de Blondex”, ha explicat la DJ al programa ‘Punts de vista’, disponible a rtveplay.cat.

La productora va començar mesclant temes que escoltava a la ràdio amb l’ordinador com a hobby. El seu projecte final de diploma va ser l'impuls cap a l'èxit. Blondex volia fer un tour internacional i va contactar amb artistes que havien tocat a l’Índia i amb diferents agències fins que a una li va interessar el seu perfil. Va punxar cinc dies al Nepal i la resta del mes a diferents ciutats del país hindú. “M’he emportat moltes coses d’allà com vocals, ritmes, escales...”, ha dit la discjòquei.

Ser dona en un sector masculinitzat

A ‘Punts de vista’ Blondex reivindica el paper de la dona en un sector on encara són molt invisibilitzades. L'artista denuncia diferències en els sous i manca de presència de companyes de professió als escenaris principals dels festivals. “M’he trobat molts casos que pel fet de ser dona ja m’han dit ‘té un pen, punxa això’”, ha detallat la DJ. Però malgrat aquesta discriminació, com diu la gironina, homes i dones estan en el mateix nivell i així ho demostra en el seu darrer tema ‘Make a Wish’, que el va produir mentre estava en quarantena per Covid.