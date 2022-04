Kelly Arrontes: "Soc cega, però primer soc artista"

La pintora Kelly Arrontes va néixer amb miopia magna i actualment només conserva un 9% de visió en un sol ull, però això no l’ha impossibilitat convertir-se en una reconeguda muralista. Al reportatge de ‘Punts de vista’, disponible a RTVEPlay.cat, Arrontes explica que tothom li deia «Que bé que ho fas per ser cega!» i ella va voler comprovar si realment era bo el que feia o a la gent li agradava per no veia bé. “Soc cega, però primer soc artista. Vaig arribar a dubtar de la meva obra.”, assegura.

Kelly Arrontes va aprofitar un concurs del Parc Científic de Barcelona per saber si realment la seva obra era vàlida o no. El seu talent es va confirmar amb la proposta ‘L’aigua és vida’, un mural de 125 metres que va pintar als passadissos del Parc. “Destacaria d’ella aquesta barreja d’art singular amb sentiment i les textures”, diu Maria Terradas, directora del Parc Científic. La pintora també ha creat una exposició sobre biotecnologia.

La pintora Kelly Arrontes al mural 'L'aigua és vida' RTVE Catalunya