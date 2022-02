Antoni Vadell ha recollit a Barcelona en el poc temps que n'ha estat bisbe auxiliar adjectius com entusiasta, il·lusionat, il·lusionant. Sempre somrient, va deixar de treballar al mes de desembre, quan ja habia rebut quimioteràpia.

Havia fet saber al juliol que li havien diagnosticat un càncer de pàncrees. Ha mort als 49 anys la matinada del 12 de febrer, dia de Santa Eulàlia, patrona de Barcelona. L'Arquebisbat ho ha comunicat de bon matí.

“Benvolgut germà Antoni, descansa en Pau. Tingue'ns presents en el teu cor de germà i amic perquè nosaltres et portem en el nostre. Que Crist ressuscitat et doni la vida eterna.“



De Mallorca a Barcelona

Antoni Vadell va néixer a Llucmajor, Mallorca, i va ser ordenat a Palma el 1998. Va treballar com vicari, catequista i rector del seminari menor de l'illa. Coordinador de pastoral a les Illes, va donar classes a l'Institut Superior de Ciències Religioses. Quan el papa Francesc el nomena bisbe el juny del 2017 es converteix en el més jove de l'estat. El cardenal arquebisbe Joan Josep Omella el consagra a la Sagrada Família. Sis mesos després, al desembre, va presidir la Missa a TVE Catalunya.

57.50 min La Missa - 17/12/2017

En la presentació davant la premsa, Vadell va parlar de la nova etapa que començava, de la seva feina a les Illes Balears i de la seva arribada a la ciutat de Barcelona.

03.08 min Antoni Vadell parla de la seva arribada a Barcelona

El nou bisbe auxiliar va treballar des de l'inici amb els joves i els formadors. Precisament deia sovint que 'la catequesi no són els catecismes, els mètodes, sinó la persona'. A Ràdio Estel va declarar: 'Les nostres comunitats haurien de ser espais de diàleg i d'escolta real i profunda (...) La nostra vocació pastoral és estar amb la gent'.

De la seva malaltia, va dir: 'Per a mi, forma part de la missió de la vida i de la vocació de la vida. Jo, en aquests moments, vull viure aquesta experiència molt a prop de la creu del Senyor. Sabem que la creu sempre és una porta cap a la resurrecció, cap a la Vida'. 'Descobreixes que el Senyor, a cadascú, ens està cercant d’una manera particular, d’una manera originalíssima. En aquests moments hi ha un fenomen molt interessant i és que els catecúmens (persones que demanen ser batejades de grans) ja són fills de pares que van decidir educar els seus fills no en la fe i, per tant, no batejar-los. Ara resulta que el fill, en un moment donat, decideix batejar-se i el més interessant és la reacció d’aquests pares: els cau el món perquè tornen a la fe de l’àvia.'