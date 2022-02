Divendres 7 del maig del 2021. Part de l'equip de l'Efecte Collins marxem cap a la FIM, la Fira de música emergent i familiar de Vila-Seca (Tarragona). Ens en fa molta il·lusió tornar a un dels aparadors importants de les noves músiques del nostre país. La fira acull professionals que treballen entorn del fet musical i que pul·lulen pels diversos escenaris disposats a vendre, a comprar, a fer descobertes. De fet, les paraules il·lusió i alegria es repeteixen sovint aquests dies a les converses de la FIM. Han estat, i són, temps molt difícils per la gent de la música i la cita de Vila-Seca fou una de les primeres on ens poden retrobar sense pantalles pel mig, parlar de tu a tu, riure, demanar-nos com estem, posar-nos benzina.





El que dèiem, anem els de l'Efecte Collins a veure què trobem i també a mostrar la feina que fem al nostre programa, un programa que vam definir des del principi com "episodis monogràfics per aprofundir en músics de casa nostra".La gent està encantada amb el projecte, en concret els músics. La música necessita ser visible als mitjans de comunicació, ser tractada amb respecte i dignitat. I... hola?, aquí som nosaltres, passeu, passeu que casa nostre es casa vostre.



La gran família

Anem d'un escenari a un altre, gaudim de Carlota Flâneur, Ariadna Abecasis, La Curiosa, i arribem a b1n0. Hem sentit a parlar d'aquest duo i tenim molta curiositat per conèixer què ens oferiran Marcus Codolà i Emili Bosch. Ah! La música en directe, quin plaer! Surten b1n0 a l'escenari. És electrònica? Pop? Les fronteres es desdibuixen. És música.

A b1n0 no hi ha "frontman" o "frontwoman", però les veus són presents mercès als enregistraments i als amics.... Ah!, els amics, i més ahhhh! Els amics músics. Si alguna cosa hem après en aquestes tres temporades d'Efecte Collins és que el "mundillo" musical és d'allò més promiscu, que la infidelitat al grup aconsegueix crear criatures meravelloses i que al final tot sembla una gran orgia musical o per ser més educades una gran família. Escoltem els b1n0 i apareix Núria Graham a acompanyar-los. Ep... la nostra Núria, la protagonista d'un dels nostres primers programes.

28.47 min Efecte Collins - NÚRIA GRAHAM





Minuts més tard qui canta és Meritxell Neddermann. També va venir a Efecte Collins amb Seward. Per cert, el seu cantant, l'Adriano Galante, ha participat en alguns dels projectes dels b1n0.

28.29 min Efecte Collins - Seward





Sorpresa! Ara és el torn de Joan Pons d''El Petit de Cal Eril', al que també vam dedicar un dels nostres programes. El Petit de Cal Eril surt a l'últim disc dels b1n0 cantant el tema 'DAUS'. A 'bi', com es diu l'àlbum, també està la veu de Ferran Palau, que encara no hem tingut el plaer d'oferir-vos-ho al programa, però hi serà aviat, us haureu d'esperar una mica. Anades i tornades dels músics que són afortunadament culs de mal seient.

28.16 min Efecte Collins- El Petit de Cal Eril

Ah! Una última coseta, sabeu com va sorgir la proposta de dedicar un programa als b1n0? Doncs aprofitant que l'Emili Bosch forma part dels The Great Canyoners, els que acompanyen la Joana Serrat a un altre Efecte Collins. Tros de programa que va quedar.

27.52 min Efecte Collins Joana Serrat porgrama complet

El que dèiem els músics amics dels meus amics músics són els nostres músics. Ah! AHH! és també és la darrera cançó del nou àlbum dels b1n0.