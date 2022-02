Com bé han dit nombrosos experts que han passat per Helvètica , un bon disseny ha de ser pràctic. D'aquí, que molts dissenys neixin d'una necessitat i la d'aquesta ocasió és una necessitat ben divertida. Quan el Rafel Marquina era petit, fer servir la setrillera sense que vessés ni una gota d'oli a taula era tot un mal de cap. Cada vegada que no se'n sortia, la seva mare li pegava una clatellada perquè havia tacat les estovalles. I d'aquesta petita situació quotidiana i de la necessitat de Marquina d'evitar deixar caure gota d'oli a taula va néixer un disseny que va revolucionar les setrilleres. Es tracta de la setrillera Marquina antidegoteig: un disseny de producte pràctic en majúscules. La seva constitució permet dosificar el líquid i el seu vidre transparent en forma cònica permet recollir les gotes que cauen del broc corb. Simple, útil i net.

Setrillera Marquina RTVE Catalunya

Generació pionera Rafel Marquina era arquitecte i va formar part d'una generació de dissenyadors pioners a Catalunya i a tota Espanya. André Ricard, Miguel Milà i Antonio de Moragas van ser els seus companys en aquesta època revolucionaria i junts van assistir a un congrés mundial del disseny que es va fer a Venècia. Havien de portar algun model que els representés com a país i com a escola i la setrillera Marquina en va ser l'escollida. Una molt bona elecció! I és que el seu disseny va ser la primera peça premiada en tot el país i va guanyar el premi Delta el 1961. Setrilleres antidegoteig RTVE Catalunya