El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo es el último invitado del segundo programa de ‘Las tres Puertas’ donde también han participado la cantante mexicana Gloria Trevi, la actriz e influencer Paula Echevarría, el escrito y Premio Nobel Mario Vargas Llosa y la psicóloga Laura Rojas Marcos. A sus 34 años, el ganador de cinco mundiales disfruta de la vida ahora que está alejado de la presión de la competición, y aunque confiesa que echa de menos la sensación de ganar y que sigue siendo muy competitivo, se siente agradecido de haber llegado a donde está sano y salvo.

Miedo a la pista

Jorge Lorenzo lleva tres años retirado, una decisión que comunicó en noviembre de 2019: “Tuve una lesión de espalda, me aplasté dos vértebras y ahí me cambió la mentalidad. Dije ‘si salgo de esta…’ Cuando iba dando vueltas por la gravilla ya sabía que algo iba mal en la espalda. ‘Si salgo de esta y no me ha pasado nada importante lo dejo’”. También confiesa que sintió miedo: “He tenido algunos momentos de miedo siempre por caídas importantes con la Moto GP. En 2008 una vez y en 2019”.

Jorge Lorenzo admite que temió por su vida: “En 2008 me caí durante 4 o 5 carreras, seguido. En una de ellas me di 4 o 5 golpe en la espalda, perdí el conocimiento, no me acordaba de esa media hora de la caída. El doctor del hospital de Barcelona me hacía contar 20 segundos de una historia y no podía, no me acordaba. Ahí cogí miedo”.

El expiloto recuerda un momento de su carrera, el único, en que su padre le dijo que lo dejaran. “Con 14-15 años me rompí clavícula y muñeca, estaba convulsionando en el hospital, mi padre me vio tan mal que me dijo ‘hijo, dejemos esta mierda’ y yo apreté los dientes y dije ‘no, papá, hay que seguir’. No obstante, reconoce que si tiene un hijo que se quiere dedicar a los mismo que él, intentará “evitarlo con todas mis fuerzas porque sé lo peligroso que es, casi nunca somos conscientes de lo que estamos haciendo”. De hecho, Lorenzo explica que “mi madre no podía ver las carreras de ninguna manera, se encerraba en el baño o en la terraza y no veía la televisión”. En cambio, ahora “en casa están contentos y tranquilos de que saben que no me va a pasar nada, al menos con la moto”.