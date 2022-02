Ajornat fins el 6 de juliol el judici per l'agressió homòfoba al metro de Barcelona

El judici contra tres nois acusats d’un delicte de lesions amb agreujant d’homofòbia per la pallissa que van propinar a un jove al metro de Barcelona el 2019, s'ajorna fins al 6 de juliol perquè un d'ells no s'ha presentat.

Un jove menor d'edat que també va participar en els fets va ser jutjat fa uns mesos i va arribar a una conformitat amb la Fiscalia, reconeixent l'agressió homòfoba i acceptant una condemna de 20 mesos.

L'Ajuntament de Barcelona i l'Observatori Contra l'Homofòbia han demanat que no hi hagi impunitat amb les agressions homòfobes.

Els fets

Ens remuntem al 12 de gener de 2019. El Diego, un infermer puja al metro a l’estació d’Urquinaona per anar a la feina. Eren les 6 del matí d’un dissabte.

Un grup de joves li seu al costat i un d'ells, menor d'edat, comença a cridar-li que es posi dret. El Diego no fa cas. L’agressió va a més. Comencen a etzibar-li a crits de: "Maricón ponte de pie. Qué pasa que eres maricon?"

Davant la mofa i la interpel·lació del grup de nois, en Diego respon que sí que és gay. A continuació, prem el botó d'emergència i baixa del vagó, els joves el segueixen. Li profereixen la primera puntada per l’esquena i el fan caure. A terra, rep puntades de peu dels 4 agressors. Un d’ells li dona a l’ull esquerre, on va rebre 6 punts de sutura. No és fins que els vigilants de seguretat arriben que l’agressió finalitza.

El cas es va fer viral gràcies al fet que el jove va denunciar-ho també a través de les xarxes socials.