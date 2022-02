El TSJC insta la Generalitat que tanqui la cimentera de Montcada

Continua el litigi per la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac. La planta podria estar a punt de tancar, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi anul·lat la seva llicència ambiental. Una interlocutòria ha emplaçat el Govern a preparar el "tancament, clausura i precinte" de la fàbrica en cas que la sentència d'octubre de 2021 sigui ferma. Aquesta, que es pot recórrer al Suprem, dona la raó als veïns i alarma als 300 treballadors que temen perdre la feina.

L'alcaldessa de la població, Laura Campos, ha instat la Generalitat a treballar per recol·locar els empleats de la cimentera en cas que finalment hagi de tancar la seva activitat. Els treballadors han protestat aquest dilluns davant l'Ajuntament i s'han reunit amb l'alcaldessa, amb qui no s'han entès pels posicionaments allunyats de les dues parts.

"Nosaltres hem demostrat que som un equip de govern que es preocupa pels treballadors del municipi. El que fem és instar la Generalitat i a la direcció de l'empresa perquè garanteixin el futur laboral dels empleats", ha destacat Campos. Els veïns, per la seva banda, celebren la interlocutòria, ja que per ells suposa un pas més en la millora de la qualitat de vida al voltant de la fàbrica.

"300 famílies ens quedarem al carrer, nosaltres som les víctimes" , recorda Jiménez, que ha assenyalat que no descarten noves mobilitzacions, també a la porta del Palau de la Generalitat, per reclamar al Govern que faci el que sigui necessari per evitar el tancament.

Campos ha convidat la delegació a reunir-se amb ells a porta tancada a l'Ajuntament, però la trobada no ha donat els resultats desitjats per cap de les dues bandes. D'entrada, els empleats no han obtingut la retractació que buscaven de l'alcaldessa , mentre que el govern municipal no ha aconseguit calmar els ànims dels empleats.

Aquest dilluns al migdia, una trentena de persones de la plantilla s'ha concentrat davant del consistori , tallant durant dues hores el carrer per reclamar a l'Ajuntament que no insisteixi en el tancament de la planta. "Volem que ens donin una explicació de per què volen que la cimentera tanqui, sabem que tot ve d'un error en la tramitació ambiental per part de la Generalitat, i això ho aprofita l'Ajuntament per demanar el tancament de la fàbrica", ha lamentat la presidenta del comitè d'empresa de Lafarge, Conxi Jiménez.

Una decisió que pot trigar a arribar

Mentre que fons del departament d'Acció Climàtica han avançat que no faran cap moviment per tancar la fàbrica fins que no hi hagi una sentència ferma, l'Ajuntament adverteix que la planta no abaixarà la persiana d'un dia per l'altre. "El recorregut jurídic no ha acabat, en la interlocutòria es deixa suspès el tancament fins que no es resolgui la sentència de la demanda veïnal a través de la Plataforma Antiincineració", ha assenyalat Campos.

Els treballadors demanen una explicació de per què volen que la cimentera tanqui

Encara hi ha marge d'actuació per part de la Generalitat fins que la sentència no sigui ferma. "Tenen possibilitats d'entrar un recurs de cassació i també de tramitar una nova autorització ambiental, i sembla que es podria ser a temps per tramitar aquesta nova llicència, perquè va per llarg", assenyala l'alcaldessa.