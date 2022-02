Tot i l'impacte econòmic de la pandèmia, el nombre d'start-ups a Catalunya ha crescut un 11% el 2021. Segons un estudi d’Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball, ja hi ha 1.900 empreses emergents a la comunitat. "És un ecosistema ampli que no para de créixer en qualitat i en quantitat", ha dit el conseller Roger Torrent.

L'informe també constata que les empreses emergents catalanes ocupen 19.300 persones. A més, l'any 2020, van mantenir "estable" la facturació tot i la crisi derivada de la covid. Pel que fa a sectors, es dediquen principalment a la salut, els serveis empresarials i les TIC.

L'ocupació augmenta un 10% el 2020 En relació amb l'ocupació, el document detalla que l'any 2020 les start-ups catalanes van ocupar 19.300 persones, un 10% més que el 2019. És a dir, el 2020 es van crear 1.800 nous llocs de treball, tot i la situació provocada per la pandèmia. Aquest creixement també ha provocat que les start-ups hagin guanyat dimensió en els últims anys. Mentre que el 2018 un 15% de les empreses emergents tenia més de 10 treballadors, el percentatge ha augmentat fins al 24% el 2020. El director general d'Innovació i Emprenedoria, Lluís Juncà Pujol, ha subratllat que aquesta xifra supera la mitjana de les empreses catalanes, ja que tan sols un 5,5% tenen més de 10 treballadors. Tot plegat també ha fet créixer la facturació d'aquest tipus d'empreses: mentre que el 2018 el 77% de les start-ups catalanes facturava menys de 500.000 euros, el 2020 aquest percentatge s'ha reduït un 10%.

Posició "molt bona" de Barcelona "Som en una posició molt bona, Barcelona i Catalunya s'han consolidat com a primer hub d'start-ups del sud d'Europa", ha valorat Torrent. El conseller també s'ha referit a l'informe de l'entitat Startups Heatmap Europe, que situa la capital catalana com un dels tres millors ecosistemes europeus per acollir aquest tipus d'empreses emergents. "Són unes xifres molt positives que ens animen a continuar per aquest camí", ha afegit el conseller. Per la seva banda, el director general d'Innovació i Emprenedoria, Lluís Juncà Pujol, ha assegurat que la "fortalesa del sector" es demostra amb el fet que "hi ha més start-ups que mai, facturen més que mai, estan més internacionalitzades que mai i donen feina a més gent que mai". Les comarques amb més start-ups són el Barcelonès, seguida del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme.

Objectiu de 4.000 start-ups el 2030 Després de tot, Juncà ha assegurat que el futur és "encoratjador" i l'objectiu d'Acció és arribar a les 4.000 start-ups el 2030. Així mateix, també hi ha el propòsit d'augmentar fins a 15 les empreses valorades en 1.000 milions de dòlars, conegudes com a 'unicorns'. Actualment, a Catalunya n'hi ha 6. Juncà ha detallat que no són empreses que es creen "per atzar", sinó que de mica en mica van augmentant el seu volum. "N'hi ha 5 o 6 que podrien ser unicorns en el pròxim any", ha avançat el director general.