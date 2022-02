Les cigonyes migratòries sobrevolen Catalunya

La primavera és més a prop. Un dels indicadors són les observacions de cigonyes que aquestes setmanes sobrevolen Catalunya. Moltes venen del sud del Sàhara, on passen l’hivern. Aquests dies es troben en plena migració cap al centre i nord d’Europa on tenen previst passar l’estiu. Ara bé, cada cop són més les cigonyes que acaben hivernant a la península on, fins i tot, hi ha poblacions residents. La causa la trobem en hiverns força suaus, però sobretot perquè hi troben aliment durant tot l’any.

Les cigonyes que no migren, a l’alça Hi ha estudis que afirmen que les cigonyes han deixat d’hivernar al sud del Sàhara. Un dels motius és la construcció de nombrosos abocadors on troben menjar en abundància. A més, la tendència d’uns hiverns cada cop menys freds, serveix per què les cigonyes no s’ho pensin gaire i s’acabin quedant a la península. D’aquesta manera s’estalvien fer milers de quilòmetres i molta energia. A Catalunya, trobem colònies de cigonyes al Pla de Lleida on ja formen part del paisatge durant tot l’any. També trobem algunes zones humides com els aiguamolls de l’Empordà que s’ha convertit en un paradís per les cigonyes.

La població de cigonyes es multiplica per 5 Les dades dels censos elaborats per la Societat Espanyola d’Ornitologia confirmen el creixement poblacional de la cigonya a Espanya. El darrer cens que es va fer el 2004 va comptabilitzar 33.217 parelles reproductores, és a dir, un 500% més respecte el mínim històric de l’espècia a principis dels anys vuitanta. Es calcula que a Europa ja hivernen prop de 9.000 exemplars, una xifra que va en augment.