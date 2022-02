Kylie Jenner da a luz a su segundo hijo con Travis Scott

Revolucionó las redes cuando anunció su embarazo, en medio de los rumores de crisis que rodeaban a la pareja. Ahora lo ha vuelto a hacer al dar a luz. Kylie Jenner da la bienvenida a su segundo hijo con Travis Scott. La pequeña del clan Kardashian comparte con sus más de 300 millones de seguidores la primera imagen en blanco y negro de su pequeño y la fecha de su nacimiento: el 2 de febrero. Los papás han preferido disfrutar en la intimidad los primeros días en familia, lejos del foco mediático. Por ahora no conocemos su rostro. Sin embargo, Kylie ha querido mostrar en la fotografía un momento de lo más tierno, el encuentro entre los dos hermanos.

Stormi, de ahora en adelante la hermana mayor, agarra delicadamente la muñeca del bebé. Segun el portal Page Six, se trata de un varón, aunque todavía se desconoce su nombre. La publicación, que ya acumula más de 14 millones de 'me gusta', se ha llenado de felicitaciones. Travis Scott ha comentado el post de su chica, aunque el rapero no le ha dedicado a su segundo hijo ninguna publicación en Instagram por ahora. La pareja comenzó a salir en abril de 2017, pero su relación ha tenido sus altibajos. Se separaron en octubre de 2019 y el año pasado decidieron volver a intentarlo.

Stormi, ahora la hermana mayor, conoce al bebé INSTAGRAM

La casa de Kylie Jenner ahora está repleta de flores, tal y como ha mostrado a sus seguidores en redes sociales. Su hermana Kim Kardashian le ha enviado un gigantesco ramo con una nota: ¡Felicidades Travis, Kylie y Stormi! Estamos muy emocionados y te queremos mucho. Kim, North, Saint, Chicago y Psalm XOXO".