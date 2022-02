La dieta morada, la dieta bebé, la dieta Dukan... los regímenes alimentarios seguidos por las celebridades suelen tener nombres tan llamativos como dudosa es su efectividad para que el resto de los mortales podamos acercarnos a sus imposibles figuras. Pero, cuidado, algunas de ellas no solo son poco efectivas, también pueden entrañar riesgos para nuestra salud "tanto física como emocional", tal y como explica en Mejor Contigo la nutricionista Mónica Barreal. "Las dietas milagro son un peligro porque pueden llegar a generar cansancio, irritabilidad, incluso trastornos de la conducta alimentaria", ha subrayado la experta. El último ejemplo de este tipo de arriesgadas dietas que hemos conocido ha sido el de Victoria Beckham, cantante de las Spice Girls y modelo. Según reveló su marido y ex futbolista David Beckham, Victoria llevaría años comiendo únicamente pescado al horno y verduras al vapor. Una dieta que, a priori, parece equilibrada y saludable, pero también esconde un riesgo oculto, tal y como destaca Barreal.

"La dieta de verdura y pescado contiene gran cantidad de vitaminas, minerales, proteínas, ácidos grasos Omega 3... pero es muy monótona y puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria", apunta la nutricionista. Además, a nivel nutricional, sería recomendable añadir a este régimen legumbres e hidratos de carbono.

Otras dietas poco recomendables que debes evitar

A lo largo de los años hemos conocido algunos otros casos de regímenes alimentarios seguidos por famosas pero que es poco recomenable aplicar en nuestro día a día. La dieta de los potitos que aparentemente seguía Jennifer Aniston "es lo que menos se puede sostener en el tiempo", explica Mónica Barreal, porque "no lleva nutrientes ni energía suficiente para un adulto". Además, la nutricionista alerta de que puede llevar a una relación insana con la comida al no pasar por el proceso de compra, manipulación, preparación de alimentos y no masticar: "Al no masticar, no salivamos, no ayudamos al sistema digestivo a trabajar y vamos a tener digestiones largas, muchos gases y mucha voracidad".

La archiconocida dieta Dukan, seguida por Jennifer López entre muchas otras celebridades, es, en opinión de Barreal "un auténtico fraude, solo es bueno para Dukan que gana dinero". Este régimen, que se puso de moda hace una década, prioriza el consumo de proteínas, pero "puede llegar a sobrecargar el hígado y los riñones". Además, "puede generar deshidratación y debilidad y, si no se hace mucha actividad física, se va a perder mucha musculatura. En la primera fase se consumen solo alimentos muy ricos en proteínas, como carne, huevos y pescado, dejándonos un déficit de fibra que nos lleva al estreñimiento".

21.34 min La dieta Dukan es perjudicial

Por último, un caso tan extravagante como colorido, la dieta morada que sigue la cantante Mariah Carey, que ingiere solo alimentos dentro de esa gama de color. "Tiene una razón de ser, porque los alimentos de color morado contienen gran cantidad de antioxidantes frente al envejecimiento" y son beneficiosos para "las infecciones del tracto urinario, vista y sistema inmunitario", explica Barreal. Sin embargo, "si solo comemos estos alimentos, hay una carencia energética y de hidratos de carbono, especialmente si hacemos deporte, y muy poca proteína" por lo que tampoco es un régimen sostenible.