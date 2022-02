Demanen una investigació general sobre les morts a residències

La fundació que gestionava la residència Fiella de Tremp assegura que les morts que s'hi van produir a partir del 28 de novembre del 2020 no es poden imputar a la directora ni a la responsable higiènico-sanitària, com apunta la Fiscalia. El centre diu que en aquells moments la gestió ja estava en mans de la Generalitat. Arran d'aquesta denúncia, la plataforma de familiars Estels Silenciats demana que s'investiguin no només les 64 víctimes mortals de Tremp sinó les que hi va haver a molts altres geriàtrics del país.

En un comunicat, l'entitat assegura que el primer contagi es va detectar el 19 de novembre del 2020 i a partir d'aleshores es van disparar entre residents i treballadors. Fins a 64 persones d'edat avançada de les 142 que hi vivien van perdre la vida, fet que va portar Salut a apartar la Fundació de la gestió i als Mossos d'Esquadra a obrir una investigació que ha acabat amb una denúncia de la Fiscalia per homicidi imprudent, tracte degradant i contra la seguretat al treball. Entre d'altres, el ministeri públic recull que "s'han constatat defectes greus en la sectorització dels positius, en l'ús dels Equips de Protecció Individual dels treballadors, en el tractament d'aliments, vestuari i residus i, molt especialment, en l'assistència sanitària als contagiats".

Les famílies del geriàtric de Tremp denuncien un "genocidi"

Dos dies després del primer contagi, continua la fundació, va ser quan el Departament de Salut va intervenir la residència. El dia 26, set persones ja havien mort i el Patronat de la Fundació Fiella va ser apartada definitivament de la gestió fins que dos dies després la va assumir 'Gestió de Serveis Sanitaris' i a partir del 5 de gener de l'any passat Sant Jan de Déu-Terres de Lleida.