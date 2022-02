Rosalia homenatja amb 'Saoko' el reggaeton clàssic

'Saoko' és la nova cançó de la cantant catalana Rosalia. Un títol d'origen africà que significa ritme i alegria. La cantant de San Esteve de Sesrovires fusiona ritmes de reggaeton i jazz en uns canvis que la revista Rollin Stones ha qualificat d'obra mestra.

Rosalía ha explicat que posar el nom de 'Saoko' a la cançó i 'samplejar' a Yankee i Wisin és un homenatge al reggaeton clàssic. "És un gènere que m'encanta i que ha sigut una constant i una gran inspiració durant el projecte 'Motomami'", ha afirmat la cantant.

De fet, en poques hores ha aconseguit xifres rècord de visualitzacions a YouTube: en tan sols 12 hores n'ha aconseguit més d'un milió. 'Saoko', el segon single del nou disc de la catalana, ha sortit a les dotze, i a les sis de la matinada el videoclip

Així, el 18 de març s'estrenarà el que serà el seu tercer disc i que comptarà amb 16 cançons, entre elles 'Saoko' i 'La Fama', on fa un duet amb The Weeknd.

Crítiques per la lletra de 'Hentai'

La cantant va fer públic a través de xarxes socials un avanç d'una de les cançons, "Hentai", que també s'inclou en el nou disc. La lletra d'aquesta cançó no va passar desapercebuda i va provocar ràpidament crítiques entre els seus seguidors i no seguidors. "Te quiero ride, como a mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios".

A les xarxes socials es va crear un llarg debat sobre la qualitat de lletra i de com Rosalia havia passat "de fer flamenc a fer metàfores d'aquest tipus en spanglipsh". La cantant va reaccionar dient a Twitter: "Les persones a qui us molesta la lletra de 'Hentai', esteu bé?".

Rosalia es manté ferma en el seu treball i afirma que el seu pròxim àlbum "Motomami" serà un dels seus millors treballs. "Crec que és el disc més personal o confessional que jo hagi fet. Per a mi, "Motomami" té sentit com a concepte, com una figura femenina que es fa a si mateixa".