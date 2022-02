Llum BCN torna a il·luminar el Poblenou

La 11a edició del festival Llum BCN torna a il·luminar literalment i simbòlica edificis i espais públics al Poble Nou. Des de divendres 4 fins al 6 de febrer, al voltant de l'edifici del DHUB s'hi concentren moltes propostes, entre elles una reflexió de Trevor Paglen sobre intel·ligència artificial i eines de reconeixement d'imatge que n'ocupa tota la façana.

També compta amb la proposta dels catalans Domestic Data Streamers, 'Data Heartbreak', també sobre les tecnologies de la informació però centrada en els efectes de l'excés d'informació. D'altra banda, Antoni Miralda inaugura demà la cita amb una desfilada de carrer liderada per una formigonera, símbol de la transformació permanent d'aquest barri.

El festival recupera les dates habituals El certamen ha tornat a les dates habituals després dels entrebancs de la pandèmia, i amb artistes internacionals molt destacats com Trevor Paglen, Ulf Langheinrich o Tundra. La llum i la imatge projectada tornen a ser protagonistes de la cita, amb una diversitat d'intervencions que va de les creacions més reflexives i crítiques fins a obres d'art que senzillament embelleixen l'entorn on s'instal·len. Amb tot, l'objecte d'aquesta edició de Llum BCN són les noves dimensions de l'espai públic, els seus límits i interseccions. Barcelona recupera el Llum BCN amb una trentena d'instal·lacions Nadia Somoza / Agnés Batlle Un bon exemple d'aquest interès és el mural interactiu del fotògraf i investigador nord-americà Trevor Paglen 'Faces of ImageNet'. La seva gran instal·lació a la façana posterior del Disseny Hub Barcelona és una obra que captura la cara dels que se situen davant d’una càmera i projecta sobre la façana les etiquetes amb les quals els algoritmes d’aprenentatge d’ImageNet les classifiquen.

Artistes internacionals La presència d'artistes internacionals passa també per la sala vidriada del Disseny Hub, amb la proposta 'Row', del col·lectiu multimèdia rus Tundra, o la suggerent 'OSC-B', d' Ulf Langheinrich, una pantalla sobre el llac del mateix DHUB els reflexos de la qual sobre l'aigua distorsionen la imatge original per efecte del medi on es projecten. Les imatges reflectides es reconfiguren per la interferència dels diversos patrons d’ones originats per l’ondulació natural de l’aigua.

Quins creadors locals hi podrem veure? Llum BCN presenta aquesta edició una colla d'instal·lacions i propostes de creadors locals com Cabosanroque, Toni Arola, Mariona Benedito i Cube bz. També hi serà Antoni Miralda, artista convidat a donar el tret de sortida del festival amb una desfilada encapçalada per una formigonera transformada per l'artista. Això serà divendres a la tarda, però durant el cap de setmana el conjunt quedarà instal·lat (en estàtic) al carrer Pere IV. L’espai digital en tant que nou espai públic, les seves limitacions i ombres, són també el tema del projecte que l’estudi barceloní Domestic Data Streamers realitza al Disseny Hub Barcelona. 'Data Heartbreak' és una instal·lació sobre l’excés d’informació i la nostra incapacitat per navegar-la sense trauma, sobre les notificacions de missatges no ateses, i les pestanyes del navegador sense tancar. Amb aquest treball, per primer cop, una peça del Llum Bcn es podrà veure durant un mes més enllà de les dates del festival.

Escoles d'art i disseny Com cada any, hi participaran els estudiants de 16 escoles d’art, disseny i il·luminació de Barcelona en una exhibició conjunta al Parc del Centre del Poblenou. Per prevenció sanitària hi haurà control d’aforament als espais delimitats, mentre que als espais tancats del festival l’ocupació es limitarà al 70%. 01.04 min Torna el Festival Llum Barcelona amb nous dissenys i experimentació | Maite Boada