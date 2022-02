Els serenos arriben a Cornellà per vetllar per la seguretat a les nits

La sensació d'inseguretat de moltes dones i gent gran, si han de sortir de nit pel carrer, és tan gran a Barcelona, que Cornellà del Llobregat ha decidit recuperar la figura dels antics serenos. Aquests eren un cos de vigilants nocturns del segle XVIII que vigilaven els carrers de la ciutat a les nits i matinades.

Com ja va fer Santa Coloma de Gramenet fa tres anys, Cornellà vol millorar la sensació de seguretat i la confiança dels ciutadans als carrers, especialment de les dones. “A la matinada hi ha una part fosca a les ciutats on homes i dones no tenen la mateixa percepció de seguretat i és aquí on volem actuat”, ha apuntat Antonio Balmón, alcalde del municipi. Els serenos recorreran a peu i en parella els carrers dels barris de Sant Ildefons i La Gavarra entre les 23:00 i les 6:00 i, connectats en tot moment amb la Guàrdia Urbana, faran tasques de vigilància i observació.

Prova pilot d'1 any El nou Servei d’Observació Nocturna (SON), que es com s’ha batejat, està format per set persones, quatre homes i tres dones, tots ells majors de 45 anys i aturats de llarga durada, que han estats contractats a través d’un pla d’ocupació del SOC dotat amb 260.000 euros. El servei es posa en marxa aquesta mateixa nit com a prova pilot i tindrà una durada inicial d’un any. Els integrants de la unitat han rebut formació específica en temes de mediació, civisme i comunicació i estaran sota la supervisió del departament de Protecció Civil, en estreta col·laboració amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Portaran armilles reflectores i la paraula 'Sereno' escrita. Els membres de l’equip faran en parelles rutes dissenyades per la Guàrdia Urbana als barris de Sant Ildefons i La Gavarra, on es concentra el 75% de la població de Cornellà. La seva funció serà observar i comunicar qualsevol incidència detectada (problemes en l’enllumenat, punts d’abandonament de mobles, persones que dormen al carrer en ple hivern, baralles...) ja sigui a la Guàrdia Urbana o als serveis municipals, mai actuar directament. Si la incidència detectada no és greu es comunicarà al finalitzar el servei introduint-la a l'aplicatiu de seguretat ciutadana del municipi i si és urgent al mateix moment per ser resolta.