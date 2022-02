La reforma laboral obtindrà finalment l’aval del Congrés tot i el no d’ERC i el PNB. La cambra baixa convalidarà el Reial Decret-Llei amb 176 vots a favor. El Govern ha assolit a darrera hora els suports imprescindibles de Ciutadans, el PDeCat i Union del Pueblo Navarro. Se sumen així als grups minoritaris Más País, Compromís, Coalició Canaria, Nova Canarias, Teruel Existe i el PRC. El PP i VOX sumen amb PNB, EH Bildu, BNG, Foro Asturias i els mateixos republicans fins als 173 vots en contra.

Això el cop de porta dels republicans podria tenir repercussions polítiques a Catalunya. Els comuns ja han avançat que l’oposició a la reforma laboral tindrà conseqüències al Parlament. Recordem que la formació de Jéssica Albiach va ser clau per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat. La mateixa vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, els advertia que havien “comès un gran error”. El mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat a Pedro Sánchez no subordinar la taula de diàleg al suport d’ERC al Congrés.

Durant la seva intervenció al Congrés, la ministra de Treball, Yolanda Díaz , ha defensat la reforma laboral com la "norma més important de la legislatura". En aquest sentit, ha lamentat que la seva convalidació se substanciï "en les rivalitats partidistes" i "els debats superficials", en clara referència als partits que han optat pel no.

Aragonès per la taula de diàleg

Les implicacions del no d’ERC, en forma de la retirada del suport dels comuns, ja planeja sobre el mateix govern català. Aquest dijous, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al cap de l’executiu central, no subordinar la taula de diàleg al suport d’ERC a les iniciatives del Congrés, com la reforma laboral.

“��️ Pere Aragonès urgeix Pedro Sánchez amb la taula de diàleg.



��️ "La millor solució és acordada. Posar-se de perfil és el que va fer Rajoy" | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/QYNs4Dc9TS“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 3, 2022

En unes declaracions als mitjans després de reunir-se amb la direcció del MNAC, Aragonès ha insistit que “aquest any hi ha d’avar senyals que comença a desbloquejar-se el conflicte”. En aquest sentit, ha insistit en la mobilització de l’independentisme per pressionar l’executiu de Sánchez. "Cal pressionar perquè tothom entengui que ha de posar de la seva part per a la solució. Mirar cap a una altra banda, posar-se de perfil és el que va fer Mariano Rajoy. Per tant, Pedro Sánchez no hauria de fer el mateix", ha afegit.