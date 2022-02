El Departament de Cultura hi ha destinat 1,9 milions d'euros per a l’adquisició de més de mil peces per a la Col·lecció Nacional d'Art de l’MNAC. Una partida incrementada per recolzar al sector en el context pandèmic.

La Generalitat ha adquirit així 1.023 peces d'art contemporani, fotografia, còmic i il·lustració i béns culturals mobles, dels quals destaquen obres de 99 artistes. També van rebre 76 donacions.

Cultura augmentarà els pressupostos fins als 2,2 milions d'euros La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha presentat les noves adquisicions de la Col·lecció Nacional d'Art de la Generalitat i ha avançat que, per a 2022, el departament augmentarà els pressupostos en aquest àmbit fins a aconseguir els 2,2 milions d'euros. De les obres adquirides i donades a conèixer, crida l'atenció el relleu de marbre d'Alfons el Magnànim, atribuït a Isaia dona Pisa, procedent de Poblet, per un import de 150.000 euros. És la inversió més alta realitzada l'any passat. També s’ha inclòs l'"Escultura d'un ploraner", atribuïda a Jaume Cascalla i el seu taller, d'entre 1349 i 1373, adquirida per 65.000 euros. A més, s'han mostrat les Joies Masriera, de Lluís Masriera, d'entre 1903 i 1915, que s'han dipositat en l'MNAC. Van ser comprades per 31.994,78 euros. Per a Garriga, aquestes adquisicions "no conformen únicament un llistat d'obres, sinó que ajuden al sector, reforcen la presència dels artistes en el territori i permeten equilibrar el sistema artístic català a partir d'anàlisi com la falta d'obres de dones i de períodes històrics poc representats en els nostres equipaments fins ara".

Aposta per artistes joves Al mateix temps, s'ha apostat per artistes joves, com la fotògrafa Paula Artés, de 25 anys, que ha assegurat durant la presentació que és "molt important que s'hagi adquirit obra, especialment pel que fa al reconeixement". D'Artés, s'han comprat una dotzena de fotografies del seu projecte "Forces i cossos", per un total de 9.955 euros. Imatges que es dipositaran en el Museu Jaume Morera de Lleida, en les quals reflexiona sobre la "invisibilitat de la Guàrdia Civil a Catalunya". També ressalten els deu dibuixos originals per 15.400 euros de Miquel Fuster, un artista sense sostre que durant un temps va viure a la muntanya de Montjuïc. En les seves dues dècades al carrer realitzava les seves il·lustracions amb un bolígraf. Natàlia Garriga ha indicat que en totes les convocatòries que es van fer l'any passat s'ha "vigilat" que els preus no "comprometessin" la totalitat del pressupost previst, "buscant el màxim d'artistes possibles" i "sobre la base dels buits i mancances detectades", especialment referent a les artistes femenines. Gràcies al Pla Integral de les Arts Visuals, entre els anys 2016 i 2021 s'han invertit un total d'1.480.249 euros en sis campanyes i s'han comprat 135 obres de 115 artistes, que s'han dipositat en el MACBA, MNAC i en els museus de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.