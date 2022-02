2021 nos dejó muchas separaciones de famosos, desde Iker Casillas y Sara Carbonero, a Christian Gálvez y Almudena Cid. Una de las rupturas más sonadas fue la de Álvaro Soler y Sofía Ellar que ponían punto final el pasado marzo a una relación de cinco años. "Le va superbién a ella, también tengo un montón de trabajo yo... Así que la verdad que estamos cada uno a lo suyo y, bueno, ha sido lo mejor", asegura Álvaro Soler en declaraciones al programa Corazón. "Todo lo que hemos pasado juntos... Eso fue un momento precioso y es un recuerdo que nos va a llenar siempre a los dos el alma y creo que eso es lo más bonito de lo que hemos tenido", confirma el artista.

¿Una indirecta?

¿Envió en diciembre una indirecta Sofía Ellar a su expareja a través de Instagram? La cantante pedía para Navidad "1) un chico guapo 2) al que le gusten los gatos 3) que no tema al escenario cuando me toque brillar 4) que no lo flipe cada vez que rompa un plato 5) que me ría un chiste malo 6) que le mole cocinar…". Pero Álvaro Soler no cree que su antigua novia le estuviera mandando a él un mensaje: "No, no, no me lo tomé como una indirecta porque los dos hemos tenido una relación muy sana y sobre todo nos hemos apoyado el uno al otro". Un apoyo del que también hablaban al comunicar su separación.

Se acerca San Valentín, el día más romántico del año. ¿Cómo va a pasar la jornada el intérprete de "La cintura"? ¿Tiene algún plan especial? "Pues mira te voy a decepcionar, pero el 14 de febrero tengo planes de currar. Tengo mucho curro ese día y aparte es que yo soy más de Sant Jordi", afirma.