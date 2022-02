L'Ajuntament de Barcelona planteja destinar prop de la meitat de l'espai que ocupa actualment el recinte firal de Montjuïc a construir uns 500 pisos públics, nous equipaments de barri i espais verds. Així ho recull la primera proposta del govern municipal per transformar l'espai firal els pròxims anys i tenir-lo enllestit el 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Internacional de Barcelona.

El projecte de transformació busca actualitzar l'espai firal històric i dotar-lo de nous usos per adaptar-se a les necessitats dels barris de l'entorn. A més d'uns 500 pisos, també es preveu fer-hi sis equipaments: un CAP, un centre per a gent gran, una biblioteca, un espai veïnal, un poliesportiu i una ampliació del MNAC al pavelló Maria Eugènia.

A banda, la projecció urbanística preveu un eix transversal per connectar el Poble-sec i la Font de la Guatlla i també el Paral·lel amb Montjuïc, es faran canvis en la mobilitat per prioritzar el vianant i el transport públic i es crearà una nova xarxa ciclista a la zona. Tot plegat, amb la incorporació de nous espais verds, en la línia del model de Superilla Barcelona.





La proposta del consistori s'ha fet després d'un procés participatiu dut a terme les últimes setmanes amb els veïns, entitats de l'entorn i Fira de Barcelona. "Allò que ens demanen els veïns és el que fa possible aquesta proposta", ha afirmat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.



Segons ha assenyalat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme hi ha dos pavellons que es podrien reutilitzar, d'una banda el Maria Eugènia per a l'ampliació del MNAC i, de l'altra, el pavelló Itàlia per acollir activitats esportives. De fet, aquest darrer es podria fer servir ja a partir del 2023 com a nou poliesportiu, ha avançat.

Més habitatge i equipaments públics Sanz ha destacat que el 2029 farà cent anys de l'inici de la transformació del que va suposar la Fira de Barcelona i ha destacat la importància de dotar l'espai de nous usos per "lligar barris" i incorporar necessitats com l'habitatge o els equipaments. Actualment, ha recordat, tot el sòl és de titularitat municipal i el 100% de l'espai està destinat a l'ús firal tot i que bona part dels metres quadrats estan "en desús" perquè són pavellons que tampoc no reuneixen els requisits que necessiten ara les fires urbanes.



Per això, ha explicat que, d'una banda, es mantindrà part de l'ús firal i de l'altra hi haurà nous usos com habitatge o equipaments. Dels 130.000 m2 de sòl firal actuals, el 53%, és a dir, uns 70.800 m2, continuaran sent sòl firal "més flexibles, eficients, compactes i moderns". La resta de superfície es repartiria en habitatge públic (13.350 m2); equipaments públics (22.000 m2), i zones verdes i vials (23.225 m2). A més, hi hauria 4.350 m2 per a espais vinculats a la Fira de Barcelona per tal de potenciar altres activitats econòmiques.



Els gairebé 14.000 m2 que passarien a ser habitatge públic podrien donar cabuda a uns 500 pisos nous, segons els primers càlculs de l'Ajuntament, i també permetrien guanyar locals comercials públics. Els edificis i part del nou espai verd s'ubicarien en l'espai que ara ocupa el pavelló del carrer Lleida, que s'enderrocaria. "Ens imaginem el 2029 un nou espai de ciutat integrat en el model Superilla Barcelona", ha conclòs Sanz.

Activitat firal Al seu torn, el primer tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, ha dit que es tracta d'un anunci "molt important" també per Fira de Barcelona, perquè manté l'activitat i la centralitat dins de la trama urbana de Barcelona i ser fidels a la idea que la muntanya de Montjuïc ha de tenir un espai per a la cultura i l'esport.



Segons el mapa inicial presentat, part del Palau del Vestit es dedicaria a activitat econòmica i a les oficines de Fira; i es mantindrien per a usos firals quatre espais: el de la Metal·lúrgia, el Palau de Comunicacions i Transport, un nou pavelló on actualment hi ha el Palau de Congressos i el pavelló Rius i Taulet, i un nou Palau de Congressos a part de l'espai que ara ocupa el pavelló d'Alfons XIII. "Hem generat un espai de quatre pavellons molt compactes al voltant de l'avinguda, que quedarà pacificada i serà un espai emblemàtic", ha celebrat Serrallonga. I és que tot i que hi haurà menys sòl dedicat a espais firals la redistribució i la transformació permetrà reforçar l'activitat firal tant per al públic com congressos per a empreses. La idea, ha afegit, també és que pugui haver-hi espais "permanents" vinculats a les fires.