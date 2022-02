La Cubana torna al Teatre Coliseum amb una comèdia sobre un funeral

La Cubana torna al Teatre Coliseum amb la comèdia 'Adeu Arturo', una història que gira al voltant d'un enterrament, però amb els elements tan característics de la companyia: l'alegria, la música, el color i la participació del públic. "És una festa", ha dit el director de La Cubana i de l'espectacle, Jordi Milán.

El muntatge, estrenat l'any 2018 a València, narra "d’una manera esbojarrada i divertida la 'parafernàlia'" que es crea a partir de la defunció de l'artista polifacètic, Arturo Cirera Mompou, que va morir als 101 anys i va deixar escrit com volia que fos el seu funeral. La Cubana farà l'espectacle al Coliseum del 2 de febrer al 22 de maig.

'Adeu Arturo' "parla del mateix de sempre", ha assenyalat Milán, va de teatre i del teatre que tots fem a la vida quotidiana: la família, el treball, les celebracions socials, els batejos i els enterraments en aquest cas". L'artista difunt volia evitar qualsevol mostra de pena i tristesa, sinó que es fes "una gran festa".

L'actor Toni Sans ha apuntat que com a persona, Arturo Cirera, era molt alegre i amb moltes ganes de viure intensament la vida. "Va viure el seu dia a dia seguint una màxima: la vida no és un dret, sinó un privilegi", ha afegit.

L'espectacle està escrit i dirigit per Jordi Milán, que interpreten Xavi Tena, Filomena Martorell, David Ramírez, Annabel Totusaus, Nuria Benet, Àlex Gonzàlez, Montse Amat, Toni Sans, Virginia Melgar, Miguel Arnau i Víctor G. Casademunt. L'obra ha estat traduïda i adaptada al català, a la ciutat de Barcelona i la covid-19, amb música i vestuaris nous i han substituït quatre actors.

'Adeu Arturo' es va estrenar el maig del 2018 al Teatre Olympia de València i després de gairebé 500 funcions i visitar 30 ciutats de tot l’Estat amb més de 300.000 espectadors, arriba ara al Teatre Coliseum.

Exposició al Palau Robert

La companyia tenia previst portar el muntatge a Barcelona el setembre del 2020 coincidint amb la celebració dels 40 anys al Coliseum, però a partir de la pandèmia van posposar la temporada un any. Al mateix temps, van preparar l’exposició dels 40 anys, 'La Cubana 40+1: un viatge del no res al 2021', que es va poder veure a Sitges del 17 de juny del 2021 al 9 de gener del 2022. Milán ha anunciat que estan parlant amb el Palau Robert per portar l'exposició a partir del setembre del 2023.

Les funcions comencen el 2 de febrer i l’estrena oficial serà el proper 8 de febrer. En total tenen programades 113 funcions d''Adeu Arturo' al Teatre Coliseum, fins el 22 de maig del 2022, sense possibilitat de pròrroga. Com a novetat, els diumenges faran també una funció a les dotze del migdia.