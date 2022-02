Clara Roquet camí als Goya amb 'Libertad'

El pas de la infantesa a la maduresa ha inspirat infinitat de pel·lícules. L'explosió de sensacions i contradiccions que afloren en l'ésser humà en aquella etapa de la vida ha estat una matèria primera excel·lent al llarg de la història per a creadors i creadores. Són molts els guions cinematogràfics que parteixen d'aquesta premissa i també ha estat el punt de partida de 'Libertad', l'òpera prima de Clara Roquet. N'ha parlat amb Tània Sarrias a 'Punts de vista'.

La pel·lícula de Roquet explica la història de la Nora, una noia de 14 anys que no acaba de trobar el seu lloc en el món, ni es veu identificada amb les converses dels adults ni veu interessants els jocs de nens. Tot aquest ecosistema que l'envolta s'omple d'una nova energia amb l'arribada de Libertad, la filla de la cuidadora colombiana de la seva àvia.

'Libertad' és clarament una de les grans revelacions de la temporada de cinema. Estrenada a mitjans de novembre del 2021 als cinemes, la pel·lícula de Clara Roquet encara segueix a la cartellera dels cinemes catalans. I això és molt simptomàtic de la bona acollida de la cinta entre el públic.

La crítica es rendeix a 'Libertad'

'Libertad' no només compta amb el suport del públic. La crítica l'ha situat com una de les propostes més ben valorades del cinema espanyol del darrer any. La pel·lícula de Clara Roquet està nominada a 6 Goya (millor pel·lícula, direcció novell, actriu revelació, dir. fotografia, actriu de repartiment i guió original), a 11 premis Gaudí i a 4 premis Feroz, tot i que no en va guanyar cap.

La carrera de l'òpera prima de Clara Roquet va molt més enllà de les nostres fronteres. 'Libertad' no només va inaugurar la Seminici de Valladolid sinó que també es va estrenar a la setmana de la Crítica del Festival de Cannes, on va emocionar a la concurrència.

Segur que després de la celebració dels premis Goya, que retransmetrà RTVE el pròxim 12 de febrer, o dels Premis Gaudí que es celebraran el 6 de març, 'Libertad' tindrà una segona vida a la cartellera. Molta sort!