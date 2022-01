10 anys de la "siberiana"

Enguany el febrer arriba amb una advecció càlida, res a veure a com ho va fer just ara fa 10 anys. Aquell mes el recordarem com el de la siberiana del febrer del 2012. L'onada de fred va iniciar-se l'1 de febrer i es va allargar fins al dia 13, fruit d'una entrada d'aire molt fred d'origen continental.

Els primers dies van venir marcats per una baixada de la temperatura i neu a cotes molt baixes. Destaquen els 10 cm en zones altes de l'Anoia i del prelitoral central i els 15 cm al cim del Montseny. També va nevar al Moianès, el Bages i a l'interior del Baix Empordà.

Nevada al prelitoral central (Castellterçol), el 3 de febrer de 2012 RTVE Catalunya

A la costa central es va veure nevar, però no va arribar a agafar, tret de les zones més elevades on el gruix de neu va situar-se entre 1 i 5 cm.

Platja de Malgrat de Mar enfarinada, el 2 de febrer de 2012 RTVE Catalunya

En canvi, les platges del Maresme i de la Costa Brava si que van quedar ben enfarinades. Aquells dies, a les Balears, la fredorada va deixar la nevada més extensa des de 1956.

Enfarinada a Calella de Palafrugell, el 3 de febrer de 2012 RTVE Catalunya

Fortes ventades, nevades i el fred més intens en any En dies posteriors, l'entrada del vent del nord va provocar fortes ventades i l'arribada d'una massa d'aire molt fred de l'interior del continent. La matinada del 4 de febrer, les estacions d'alta muntanya van viure les temperatures més baixes des de l'onada de fred de 1985. Per exemple, a Certascan (2.400 m) es va baixar als -23,2 ºC. La matinada del dia 5 va tornar a ser molt freda, va nevar feblement a l'interior i al Pirineu, la nevada va ser destacable i extensa amb gruixos de 40 a més de 50 cm a totes les cotes. Nevada a Llagostera, el 3 de febrer de 2012 RTVE Catalunya

El fred siberià va tocar fons el dia 12 El fred més intens va arribar entre el 8 i el 9 de febrer. L'afebliment del vent va fer estendre les glaçades nocturnes per tot el territori. A l'interior es van fer intenses i es va baixar fins als -5 a -10 ºC, i al Pirineu es van enregistrar valors inferiors als -15 ºC. Les nits encalmades, el refredament nocturn i l'acumulació de fred en les fondalades van fer-se més evident durant la matinada de l'11 al 12, fent-la com una de les més fredes de l'episodi. Aquell dia, el 81% de la Xarxa d'Estacions Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya van superar el llindar de situació meteorològica de risc de fred. Font gelada a la ciutat de Girona, el matí del 12 de febrer de 2012 RTVE Catalunya