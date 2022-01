Punts de vista ens proposa l'obra de teatre Qui estigui lliure que aquests dies es representa a La Villarroel. Tània Sàrrias entrevista una de les protagonistes, Paula Jornet.

L'actriu ens descobreix que és una obra que no té una conclusió, perquè ens convida a reflexionar. Perquè Qui estigui lliure tracta de l'amistat i la violència. Pol, Àlex i Carla són trens veïns del barri que han crescut junts. Sembla que mai res no els podrà separar. Però un dia, un d’ells pren part en una agressió homòfoba... Els altres dos, el perdonaran?

Paula Jornet, Pau Escobar i Nil Cardoner donen vida a Carla, Àlex i Pol a Qui estigui lliure rtve

Aquest text escrit per Xavi Buxeda, que també dirigeix l'obra, l'interpreten la nostra convidada, Paula Jornet i els actors Pau Escobar i Nil Cardoner. Per Jornet és una magnífica ocasió per visibilitzar un problema actual. Ella mateixa diu que no té clar què faria en aquesta situació determinada. Per ella, el teatre va més enllà d'unes hores damunt d'un escenari i un públic satisfet. Diu que ha d'enviar un missatge i ser útil per millorar-nos com a societat.