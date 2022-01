El museu Hermitage renúncia a instal·lar-se a Barcelona

Els impulsors del museu Hermitage a Barcelona donen per tancat el projecte d’instal·lar l’edifici a la ciutat. La negativa arriba després de la ferma oposició de l'ajuntament a l’espai. El museu està controlat pel fons d'inversió suís-luxemburguès Varia en un 80% i la societat Cultural Development en 20% restant.

Els promotors aposten ara per centrar els recursos en la via judicial contra el govern municipal. La primera resolució que s'espera és sobre les mesures cautelars, ja que la companyia ha sol·licitat al jutjat que anul·li la decisió del ple per impedir l'autorització administrativa per construir l'edifici.

Projecte de fa més de deu anys La societat va fer els primers passos per a desembarcar a Barcelona fa deu anys i el 26 de maig de l’any passat va aconseguir una autorització de l'Autoritat Portuària per a instal·lar-se enfront de la mar, en el barri de la Barceloneta. Només dos dies després de la decisió del port, el govern municipal va aprovar no tramitar el document conjunt. “El @portdebarcelona ha donat un impuls definitiu a la construcció de l’Hermitage Barcelona, un nou punt de trobada de l’art, el disseny i la cultura, dissenyat pel reconegut arquitecte Toyo Ito. Ubicat al Port de Barcelona, formarà part de la xarxa global de l’ @state_hermitage pic.twitter.com/LV2CL5VfwB“ — Hermitage Barcelona (@HermitageBcn) May 26, 2021 Aquesta oposició del govern municipal ha estat la causa que els promotors hagin decidit desistir, encara que segueix obert un procés judicial impulsat per la societat Museu Hermitage. Amb això, l’empresa espera recuperar els diners invertits i una indemnització addicional que podria sumar més de 100 milions d'euros. La via judicial es pot allargar fins a vuit anys, segons els promotors del museu, que no veuen viable mantenir viu el projecte fins llavors.

Inversió superior als 50 milions d'euros L’Hermitage suposava una inversió superior als 50 milions d'euros i preveia la construcció d'un edifici blanc amb línies ondulades, dissenyat per l'arquitecte japonès Toyo Ito. El museu havia d'incorporar el fons de l'Hermitage de Sant Petersburg, amb el qual va signar un conveni de col·laboració durant 50 anys. Fonts de l'Hermitage han afirmat que tenen sobre la taula les propostes d'altres ciutats per a instal·lar el museu, com les de Madrid i Lisboa, a més d'altres capitals de província espanyoles i ciutats europees.