Al capítol d' Helvètica dedicat al disseny infantil la Flora Saura torna a la seva infantesa per tacar-se les mans amb pintura i tinta. I ho fa per una raó ben important: desembolicar el gambuix d'emocions d'El Monstre de Colors.

L'Anna Llenas és la il·lustradora i autora d'aquest llibre infantil que, a través de formes i colors, pàgina a pàgina ajuda a la canalla a conèixer el gran món de les emocions. El llibre comença amb un petit monstre farcit d'emocions: està de color vermell, blau, negre i no sap què li passa. Però, cap problema! Una nena, l'altre personatge del llibre, l'ajuda a reconèixer aquestes emocions i a separar-les perquè no es tornin a fer un embolic. És un llibre terapèutic infantil amb què la canalla pot aprendre que les emocions no la desbordin o la manin.

'El Monstre de Colors' a Helvètica RTVE Catalunya

L'Anna Llenas, per no confondre els petits i petites amb molts colors i emocions, va decidir centrar el llibre en les quatre emocions bàsiques: l'alegria, de groc; la tristesa, de blau; la ràbia, de vermell; i la por, de negre. A més, també va voler afegir la calma. "Em semblava important tenir-la en compte i transmetre als nens que important és regular les emocions i arribar a l'estat de calma", explica l'escriptora.