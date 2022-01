Educació exigirà el C2 de català per ser docent a partir del 2024

El Departament d'Educació exigirà el C2 de català per accedir a la funció docent a partir del 2024. Així ho ha explicat la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, en una trobada telemàtica amb els directors dels centres. Mora ha indicat que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) recull que el professorat ha de tenir el nivell C2 però aquest apartat va estar derogat fins al 2019, quan una sentència va reconèixer la seva validesa. El C2 serà també obligatori per a qui ja hi treballa però no el 2024. Així, el C2 deixarà de ser mèrit i passarà a ser requisit. D'altra banda, ha dit a les direccions que no han de fer "cap actuació" respecte a la sentència del 25% del castellà sinó que Educació respondrà al tribunal en dos mesos.

Educació està treballant amb les escoles oficials d'idiomes i el Consell per la Normalització Lingüística en proves estandarditzades, tant d'accés lliure com a formació, i perquè s'obrin més grups per facilitar que tothom pugui tenir accés a la formació per treure's el C2. A més, Educació incorporarà en el cobrament dels sexennis com a mèrit amb més puntuació el fet de tenir aquest títol.

Per tot plegat, Mora ha convidat els directors a "promoure" que els docents es vagin traient aquesta titulació.