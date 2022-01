Investiguen una comunitat per malmetre un mural de Josep Guinovart

Els Mossos d'Esquadra investiguen una comunitat de propietaris i l'arquitecte responsable d'unes obres en un immoble de Barcelona, a qui atribueixen un delicte contra el patrimoni històric per destruir un mural de l'artista Josep Guinovart. Els fets es van fer públics el maig del 2021. Llavors la Unitat Central de Patrimoni Històric va detectar a les xarxes i a diversos mitjans la notícia de la destrucció.

Es tracta de 'La Sardana', una obra de patrimoni privat que és al vestíbul d'un edifici del barri de Sant Gervasi-Galvany. Els investigadors van observar que el mural estava tapat amb pintura i que s'hi estaven fent obres de reforma.

A través de gestions policials, van saber que la comunitat de propietaris, mitjançant un arquitecte, havia projectat una reforma a la finca que no preveia conservar l'obra de l'artista.

En què consistien les obres?

L’obra està formada per una pintura de 2,95 per 7,50 metres en una de les parets i una escultura que representa el ball de la sardana en una zona central del vestíbul. La pintura, que forma part del fons de l'escultura, es va crear als anys 50 i està catalogada al llibre 'Guinovart: l’art en llibertat'.

Les obres consistien en eliminar una part d’aquest mural per donar visualitat a la zona de porteria i es volia eliminar la part escultòrica per fer-hi una zona d’estacionament per a motocicletes.