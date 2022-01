Almudena Amor, ¿quién es la actriz de la que todos hablan?

Almudena Amor (Madrid, 1994) no se imaginaba un debut mejor. Por partida doble y con dos de los mejores directores de nuestro cine. Fernando León de Aranoa, con El buen patrón (2021) y Paco Plaza, con La abuela (2022). Los dos quedaron fascinados por ese magnetismo de una mirada tímida, tremendamente expresiva y que acapara todo el plano. Los espectadores solo han podido verla, hasta ahora, en la cinta con la que Aranoa ha logrado 20 nominaciones en los premios Goya, pero muchos ya han caído rendidos a sus pies.

Desde la presentación de ambas cintas en el Festival de San Sebastián, su nombre no ha dejado de aparecer en los medios, acaba de ser nominada al Goya a la mejor actriz revelación y al Feroz como mejor actriz de reparto y todos quieren saber, ¿quién es Almudena Amor? La actriz trata de ver con mucha calma el interés que ha suscitado en tan poco tiempo. “Estoy aprendiendo de todo, pero muchas veces abruma, así que trato de estar muy con los pies en la tierra”, confiesa. Para ello se apoya mucho en sus amigas y en la familia, pilares fundamentales para ella. Pero no olvida que ha esta industria ha llegado por un impulso muy poderoso. “Amo tanto esta profesión, hay algo tan importante para mí, que seguiré adelante”.

Amor siempre quiso ser actriz, pero como ocurre tantas veces, los caminos se enredan un poco hasta tomar la vía de salida. “Hice teatro desde que era muy jovencita, pero siempre veía la idea de ser actriz como un sueño imposible”. Quizá, de aquellas fantasías, surgió el nombre de 'Lo llamamos Sueños…?', un grupo teatral que Amor formó junto con otros de sus compañeros y con el que la madrileña rio rinda suelta a su pasión por la interpretación durante cinco años. Incluso llegó a actuar en La Nave, una sala alternativa del barrio de Usera.

De un sueño imposible a su mayor regalo

Tras terminar el instituto, Amor entró a estudiar la carrera de Publicidad, formación que completaría más tarde con un máster en diseño. Pero había algo que no terminaba de encajar. Crisis existenciales de por medio y trabajos que no llevan a nada, Amor se plantó. “Pensé que merecía la pena luchar por los sueños, me quise dar esa oportunidad y me hice un regalo a mi misma”. Así es como decidió apostar por formarse como interprete profesional. “Porque incluso si no lo hubiese conseguido, solo el hecho de haberme formado y haber estudiado merecerían la pena”.

Al principio todo eran videoclips y anuncios, alguno hay por ahí de una famosa marca de café. Primero pasó por la Escuela Corazza, más tarde en Mar Navarro, institución en la que coincidió con Nathy Peluso y cuyas practicas formativas se basan en el teatro físico, sensorial y corporal. Fue entonces, poco antes de que estallase la pandemia, Almudena recibió la llamada de Paco Plaza. “Fue increíble trabajar con alguien a quien admiro tanto”.

La propuesta conectaba además con muchos aspectos de su vida. En La abuela, la protagonista trabaja en el mundo del modelaje, una industria en la que Almudena trabajó hasta los 21 años. La cinta, coescrita junto con Carlos Vermut, explora la obsesión por la belleza y el miedo a envejecer y pone el foco en una sociedad que glorifica demasiado la apariencia física, especialmente en las mujeres, las cuales parecen tener una fecha de caducidad.